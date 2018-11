Jens Spahn im WELT-Interview: Bundestagsmandat, Ministerposten und Alter sind Vorteile im Rennen um den CDU-Vorsitz

Berlin (ots) - Gesundheitsminister Jens Spahn schaltet im Kampf umden CDU-Parteivorsitz in den Wahlkampfmodus. Dem NachrichtensenderWELT sagte Spahn, er habe mit dem Rederecht im Bundestag, denGestaltungsmöglichkeiten als Minister und seiner Jugend entscheidendeVorteile im Kampf um den Parteivorsitz:"Es geht jetzt um einen sportlichen, fairen Wettbewerb. Es gibtverschiedene Angebote, verschiedene Stile, verschiedene Biografien -und dann können die Delegierten am Ende auswählen. Ich habe zumBeispiel auch im Angebot, dass ich als Abgeordneter im Bundestagreden kann, dass die CDU auch im Bundestag in den Debatten präsentsein kann, weiterhin, dass ich als Minister in der Regierung aktivBundespolitik gestalten kann. Ich bringe vielleicht auch einfach aufGrund des Alters nochmal einen anderen Blick auf Dinge mit. Mir gehtes darum, auch darüber zu reden: Was ist in zehn, in zwanzig Jahren,wie wir da noch erfolgreich sind. Eine andere Prägung also. Es gibtUnterschiede. Das ist gut. Jeder hat Stärken und jeder hat Schwächen,so ist das nun mal bei Menschen. Und dann können die Delegierten amEnde auswählen. Also ich finde, das ist doch erstmal gut."Frei zur Verwendung bei Nennung der Quelle WELT/Emnid.Pressekontakt:Programmkommunikation WELT und N24 DokuE-Mail: presseteam@welt.dewww.presse.welt.deOriginal-Content von: WELT, übermittelt durch news aktuell