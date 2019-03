Finanztrends Video zu



Hamburg (ots) -Unmittelbar vor der Teilnahme der schwedischen Aktivistin GretaThunberg an der für nächsten Freitag geplanten "Fridays forFuture"-Demonstration in Berlin hat Gesundheitsminister Jens Spahndie jugendlichen Demonstranten aufgefordert, "konkret" und in ihremUmfeld selbst aktiv zu werden."Mich freut das politische Engagement. Wer die Schüler ernstnimmt, muss sie gleichzeitig fragen: Wie soll es konkret weitergehen? Was schlagt ihr vor, welche Folgen haben eure Vorschläge fürwen - und wie gehen wir konkret mit diesen Folgen um?" schreibt Spahnin der Wochenzeitung DIE ZEIT. Man müsse zudem fragen, ob eine Demozur Schulzeit erfolgversprechend sei. "Gegen wen oder was streiktihr? Wen setzt ihr mehr unter Druck: eure Lehrer, die Politiker, eureEltern - oder euch selbst? Würde es eurem Anliegen nicht sogar mehrNachdruck verleihen, nur nach der Schule zu demonstrieren?", soSpahn.Als Abgeordneter mit Anfang 20 in ein Parlament mit überwiegendälteren Herren zu kommen, sei auch für ihn "nicht immer einZuckerschlecken" gewesen, so Spahn. Es gebe dort Vorurteile gegenüberjungen Menschen. "Die Parteien könnten besser darin sein, ihnen aufallen Ebenen den Einstieg zu erleichtern." Gleichzeitig habe man "inParteien heute wahrscheinlich so gute Chancen wie nie. Alleine schon,weil engagierter Nachwuchs an vielen Stellen fehlt." Der Weg über dieStraße werde dagegen "vermutlich in die Enttäuschung führen." Schonder Kohleausstieg bis 2038 werde "ein Kraftakt", betont Spahn. "Neue,drastischere Ziele" würden dabei nicht helfen.Pressekontakt:Den kompletten ZEIT-Beitrag dieser Meldung senden wir Ihnen fürZitierungen gerne zu. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an DIEZEIT Unternehmenskommunikation und Veranstaltungen (Tel.:040/3280-237, E-Mail: presse@zeit.de). Diese Presse-Vorabmeldungfinden Sie auch unter www.zeit.de/vorabmeldungen.Original-Content von: DIE ZEIT, übermittelt durch news aktuell