Baierbrunn (ots) -Jens Spahn, seit März Bundesminister für Gesundheit, hat sichbislang nicht eindeutig zum Versandhandel mit rezeptpflichtigenMedikamenten über EU-Ländergrenzen hinweg positioniert. Im exklusivenInterview mit der Apotheken Umschau, in dem er seine Haltung zuzentralen Punkten der medizinischen Versorgung in Deutschlanddarlegt, sagt er jetzt zur diesbezüglichen EuGH-Entscheidung: "Eskann doch nicht sein, dass Apotheken, die aus dem EU-Auslandrezeptpflichtige Medikamente nach Deutschland versenden, Rabattegeben können und nicht an die deutsche Arzneimittelpreisverordnunggebunden sind. Ich halte deshalb das Urteil des EuropäischenGerichtshofs von 2016, das diesen Versandhandel möglich macht, imAnsatz für falsch. Aber wir müssen jetzt damit umgehen."Konkrete Schritte nennt Jens Spahn im persönlichen Gespräch mitApotheken Umschau-Chefredakteur Dr. Hans Haltmeier bislang nicht,betont jedoch: "Ich möchte alles versuchen, um einen fairenWettbewerb herzustellen. Wenn das nicht gelingt, nehmen wir eingenerelles Versandhandelsverbot für rezeptpflichtige Medikamente inden Blick.""Die Apotheke vor Ort bleibt wichtiger Bestandteil unsererVersorgung"Einer Forderung des Spitzenverbands der GesetzlichenKrankenkassen, das Fremd- und Mehrbesitzverbot aufzuheben und damitin Deutschland Apothekenketten zu erlauben, erteilt derBundesgesundheitsminister eine klare Absage: "Das ist absolut keinThema! Die Apotheke vor Ort bleibt wichtiger Bestandteil unsererVersorgung. Und das verträgt sich nicht mit Investoren, die nur nachder Rendite schauen. Genauso wie der Hausarzt ist der Apotheker vorOrt Teil von Heimat. Darauf können wir nicht verzichten."Deutlich mehr Tempo fordert Jens Spahn von der Gesundheitsbranchebeim Thema Digitalisierung. Eine Zusammenfassung des Interviews lesenSie unter www.apotheken-umschau.de.