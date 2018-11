Jens Riehle neuer Leiter des Programmbereichs Programm-Management im rbb (FOTO)

Berlin (ots) -Jens Riehle (53) ist seit dem 1. November neuer Leiter desBereichs Programm-Management des Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb).Er übernimmt die Aufgabe von Moritz Pohl, der im Herbst zu RTLwechselte.rbb-Programmdirektor Jan Schulte-Kellinghaus: "Jens Riehle ist einkreativer Programmmacher. Er hat immer wieder bewiesen, wie aus gutenEinfällen erstklassiges Fernsehen entsteht. Dabei ist ihm dasZusammenspiel von Fernsehen, Hörfunk und Online wichtig. DasEntscheidende aber ist: Jens Riehle hat immer das Publikum des rbb imBlick. Er wird wichtige Akzente bei der weiteren Modernisierungunserer Programme setzen."Jens Riehle: "Ich wünsche mir, dass Innovation im Programm einefeste Größe wird. Neue Programmideen und neue Formate müssen regel-und planmäßig entstehen. Dafür brauchen wir mehr Mut zum Risiko undkürzere Wege zwischen einer Idee und deren Umsetzung. Das möchte ichvorantreiben."Riehle war zuvor Abteilungsleiter für das rbb-Regionalmagazin zibbund das rbb-Verbrauchermagazin SUPER.MARKT. Der gebürtige Berlinerstudierte Journalistik und Politikwissenschaft in Berlin und Leipzigund kam 1992 über Stationen bei Produktionsfirmen und privatenSendern zum ORB. Dort war er mehrere Jahre als Redakteur und Reporterfür die Sendung "Vor Ort" tätig. 1999 wechselte er zum Abendjournal.Im Zuge der Senderfusion 2003 entwickelte er für den rbb dasRegionalmagazin zibb und war an der Entstehung zahlreicher weitererFormate und Projekte beteiligt - zuletzt 2017 beim VerbrauchermagazinSUPER.MARKT.Die Hauptabteilung Programm-Management des rbb umfasst dieAbteilungen Programmplanung, Programmkoordination, On Air Design undOn Air Promotion, die Sendeleitung Fernsehen und dieProgrammbegleitenden Dienste.Pressekontakt:Justus DemmerTel 030 / 97 99 3 - 12 100justus.demmer@rbb-online.deOriginal-Content von: Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb), übermittelt durch news aktuell