Unterföhring (ots) -- "Wontorra - der o2 Fußball-Talk" am Sonntag ab 10.45 Uhr fürjedermann frei empfangbar auf Sky Sport News HD- Die weiteren Gäste sind Sky Experte Jan Aage Fjörtoft, FrankHellmann (freier Journalist, u.a. Frankfurter Rundschau), CarliUnderberg (stv. Sportchef Bild)- "Sky90" am Sonntagabend außerdem mit den Sky Experte EwaldLienen und Alfred Draxler (Chefkolumnist Bild)Unterföhring, 19. Oktober 2018 - Wenn sich die Bundesliga amWochenende aus der Länderspielpause zurückmeldet, wird auch in denTalk-Sendungen bei Sky wieder diskutiert. Neben der Bundesliga undder aktuellen Krise beim Rekordmeister aus München wird am Sonntagauch die deutsche Nationalmannschaft Thema bei Jörg Wontorra undPatrick Wasserziehr sein. "Wontorra - der o2 Fußball-Talk" meldetsich am Sonntag um 10.45 Uhr im Free-TV auf Sky Sport News HD,"Sky90" rundet den Spieltag am Sonntagabend um 19.55 Uhr direkt imAnschluss an das späte Sonntagsspiel der Bundesliga ab.An diesem Sonntag begrüßt Jörg Wontorra unter anderem JensLehmann. Der ehemalige Nationaltorhüter, der unter Joachim LöwVize-Europameister wurde, war in der Bundesliga für den FC Schalke,den BVB und den VfB Stuttgart aktiv. Ebenfalls zu Gast ist MarkusGisdol, der in der Bundesliga die TSG 1899 Hoffenheim und zuletzt denHamburger SV trainierte. Sie werden wird unter anderem denGenerationenwechsel diskutieren, den derzeit sowohl der Rekordmeisterals auch die Nationalmannschaft vollziehen müssen.Außerdem ist Sky Experte Jan Aage Fjörtoft zu Gast, der seitdieser Saison im Wechsel mit Lothar Matthäus regelmäßig an der Seitevon Jörg Wontorra im Einsatz ist. Komplettiert wird die Runde vonFrank Hellmann (freier Journalist, u.a. Frankfurter Rundschau) undCarli Underberg (stv. Sportchef Bild)."Wontorra - der Fußball Talk" wird am Sonntag ab 10.45 Uhr freiempfangbar auf Sky Sport News HD, im Livestream auf skysport.de undin der Sky Sport App sowie per Facebook Live auffacebook.com/SkySportDE ausgestrahlt."Sky90" am Sonntagabend mit Thomas Berthold und Didi Hamann Direktnach Abpfiff des späten Sonntagsspiels zwischen BorussiaMönchengladbach und dem 1. FSV Mainz 05 meldet sich Moderator PatrickWasserziehr mit einer neuen Ausgabe von "Sky90". Die Fußballdebattebeginnt um 19.55 Uhr.Neben dem aktuellen Geschehen in der Bundesliga steht auch amAbend die aktuelle Situation der Nationalmannschaft im Fokus. Zu Gastist unter anderem Thomas Berthold. Der Weltmeister von 1990 war inder Bundesliga für Eintracht Frankfurt, den FC Bayern München und denVfB Stuttgart aktiv, mit dem er 1997 unter Trainer Jogi Löw denDFB-Pokal gewann.Darüber hinaus ist Ewald Lienen zu Gast. Der Sky Experte undTechnische Direktor des FC St. Pauli kritisierte die deutscheNationalmannschaft nach der Weltmeisterschaft in Russland scharf undmachte unter anderem das arrogante Auftreten der Mannschaft sowie indie falsche Orientierung der aktuellen Nachwuchstrainergeneration fürdie negative Entwicklung verantwortlich.Komplettiert wird die Runde von Alfred Draxler, Chefkolumnist beiBild, und Didi Hamann, der als fester Experte an jedemBundesliga-Sonntag in "Sky90" die vorangegangenenBundesliga-Begegnungen analysiert und mit der Runde diskutiert.