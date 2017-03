Jens Katemann neuer Leiter der SKODA Kommunikation (FOTO)

Mladá Boleslav (ots) -- Jens Katemann folgt auf Peik v. Bestenbostel als LeiterKommunikation von SKODA AUTOJens Katemann (42) übernimmt zum 1. April 2017 die Leitung derKommunikationsabteilung von SKODA AUTO. In dieser Funktion berichteter an den SKODA Vorstandsvorsitzenden Bernhard Maier.Jens Katemann verfügt über langjährige Erfahrung in derinternationalen Automobilindustrie und war zuletzt als Chefredakteurder deutschen Fachzeitschrift ,auto, motor und sport' tätig. Inseiner neuen Funktion ist Jens Katemann für die weltweiteKommunikation der Marke verantwortlich.Er folgt auf Peik v. Bestenbostel, der die Leitung derKommunikationsabteilung der Marke Volkswagen in Wolfsburg übernehmenwird.Pressekontakt:Rainer StrangLeiter Motor- und WirtschaftspresseTelefon: +49 6150 133 121E-Mail: Rainer.Strang@skoda-auto.deOriginal-Content von: Skoda Auto Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuell