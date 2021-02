Jens Berger zu GameStop: Macht das Casino endlich dicht!

Kleinanleger, die massenhaft Aktien von

GameStop

gekauft hatten, zwingen Hedgefonds in die Knie und bescheren

ihnen Milliardenverluste. Was sich in zahlreichen Kommentierungen

wie ein modernes Robin-Hood-Märchen anhört, hat jedoch mit dem

klassischen Gut-und-Böse-Schema denkbar wenig zu tun. Die Gewinner

der größten Börsenposse dieses Jahres sind nämlich nicht die

Hobbyspekulanten, für die sich ihr Erfolg über die Hedgefonds noch

als…

