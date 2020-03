Jenoptik übernimmt japanische Tochterfirma komplett

Weitere Suchergebnisse zu "Jenoptik":

JENA (dpa-AFX) - Der Jenoptik -Konzern übernimmt komplett eine Tochterfirma in Japan.



33,4 Prozent der Anteile, die noch der Partner Kantum Ushikata Ltd. hielt, seien jetzt erworben worden, teilte das Unternehmen am Donnerstag in Jena mit. Zum Kaufpreis würden keine Angaben gemacht. Die Jenoptik Japan Co. Ltd. habe ihren Sitz in Yokohama und einen Jahresumsatz im einstelligen Millionenbereich. Die Gemeinschaftsfirma mit Kantum sei 2005 als Vertriebsgesellschaft für Diodenlaser gestartet. Der börsennotierte Jenoptik-Konzern beschäftigt rund 4100 Mitarbeiter. Der Jahresumsatz 2019 lag nach vorläufigen Zahlen bei 855 Millionen Euro./ro/DP/zb