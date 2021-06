Jenoptik: Ein starker Hebel könnte die Lösung sein!

Weitere Suchergebnisse zu "Jenoptik":

Unser Trading-Tipp mit Jenoptik ISIN: DE000A2NB601 hat bisher nicht so richtig funktioniert. Der Aufwärtstrend hat sich wieder in Luft aufgelöst und war am 23. Juni nah an der Unterstützung bei 23,00 Euro angekommen. Die Gegenwehr kam prompt, aber der Ausbruchsversuch wurde bei 23,66 Euro am Freitag abgefangen. Trotzdem sieht es so aus, als ob da wieder was gehen könnte. Der Stoppkurs ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



