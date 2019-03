Jenoptik schüttet nach starkem Jahr mehr Dividende aus

JENA (dpa-AFX) - Der Technologie- und Rüstungskonzern Jenoptik zahlt für das vergangene Jahr mehr Dividende.



Für 2018 sollen die Anleger 35 Cent je Aktie bekommen, das sind 5 Cent mehr als ein Jahr zuvor, wie das Unternehmen am Donnerstag zur Vorlage seiner endgültigen Zahlen in Jena mitteilte. Analysten hatten dies im Schnitt in etwa erwartet.

Nach einem prozentual zweistelligen Anstieg bei Umsatz und Ergebnis im vergangenen Jahr will der Konzern 2019 weiter zulegen. Allerdings wird bei den Erlösen nun ein Zuwachs im mittleren einstelligen Prozentbereich angepeilt. Weil auch das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) weiter zulegen dürfte, rechnet der Vorstand mit einer Ebitda-Marge von 15,5 bis 16 Prozent. Im vergangenen Jahr hatte dieser Wert 15,3 Prozent betragen, nach 14,3 Prozent im Jahr 2017./tav/jha/