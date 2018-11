Jenoptik legt Neun-Monats-Bilanz vor

Weitere Suchergebnisse zu "Jenoptik":

JENA (dpa-AFX) - Der Vorstand des Thüringer Technologiekonzerns Jenoptik bilanziert am Dienstag (10.00 Uhr) in Jena die ersten neun Monate des Jahres.



In der ersten Jahreshälfte 2018 hatte das börsennotierte Unternehmen ein Umsatzwachstum von 10,4 Prozent auf 384,7 Millionen Euro verbucht. Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) war um 46,1 Prozent auf 42,8 Millionen Euro gestiegen. Das Thüringer TecDax -Unternehmen mit rund 3700 Mitarbeitern ist einer der wenigen eigenständigen Industriekonzerne in Ostdeutschland./jab/DP/tos