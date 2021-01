Jenoptik ist heute außer Rand und Band!

Weitere Suchergebnisse zu "Jenoptik":

Anleger, die Jenoptik im Depot haben, dürften heute vor Freude in die Luft springen. Immerhin steht für die Aktie ein Plus von rund acht Prozent auf der Anzeigetafel. Mittlerweile müssen wir einen Anteilsschein 27,62 EUR hingeblättert werden. Läuft dadurch ein neuer Angriff der Bullen oder schlagen die Bären jetzt zurück?

Download-Tipp: Pünktlich zum anstehenden Jahreswechsel möchten wir Ihnen gemeinsam mit den Kollegen von Erfolgsanleger die Aktien mit den größten Gewinnchancen für 2021 präsentieren. Diesen exklusiven Sonderreport können Sie hier kostenlos abrufen.

Die Technik hat sich mit diesem Anstieg deutlich aufgehellt. Denn Jenoptik kostet damit so viel wie noch nie in diesem Monat. So klettert der Kurs auf den höchsten Stand der vergangenen vier Wochen. Dieser Hochpunkt wurde bisher bei 26,26 EUR ausgelotet. Die nächsten Tage dürften es also in sich haben.

Anleger, die von Jenoptik überzeugt sind, könnten jetzt dem Ausbruch vorgreifen oder das endgültige Signal abwarten. Schließlich erhöhen die gestiegenen Kurse die Renditechancen. Alle Jenoptik-Aktionäre reiben sich angesichts der heutigen Entwicklung vermutlich die Hände.

Fazit: Wie geht es bei Jenoptik jetzt weiter? Kann die Aktie 2021 positiv überraschen? Wir haben für Sie die Aktien mit den größten Gewinnchancen 2021 zusammengestellt. Diesen exklusiven Sonderreport können Sie jetzt im Dezember kostenlos herunterladen. Einfach hier klicken.