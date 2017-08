Jenoptik baut Automobilgeschäft in USA aus

Weitere Suchergebnisse zu "Jenoptik":

JENA (dpa-AFX) - Der Technologiekonzern Jenoptik baut sein Geschäft mit Automatisierungstechnik für die Autoindustrie in den USA aus.



Die US-Firma Five Lakes Automation in Novi (Michigan) sei komplett übernommen worden, teilte die Jenoptik AG am Dienstag in Jena mit. Die 2013 gegründete Firma plane Fertigungslinien und setze die Projekte bei Kunden in der Autoindustrie und bei deren Zulieferern um.

In Kombination mit der eigenen Lasertechnik erwartet Jenoptik von der Übernahme Wachstumspotenzial. Das Jenaer Unternehmen hatte in diesem Mai in Rochester Hills in den USA einen neuen Standort bezogen, in den 14 Millionen Euro investiert wurden. Dort fertigen nach eigenen Angaben 110 Mitarbeiter Mess- und Lasertechnik für die US-Autoindustrie./ro/DP/stb