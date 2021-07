Jenoptik: Wir sind noch im Rennen!

Weitere Suchergebnisse zu "Jenoptik":

Am 27. Juni hatten wir im RuMaS Express-Service auf eine neue Trading-Chance mit Jenoptik ISIN: DE000A2NB601 aufmerksam gemacht und getitelt: „Jenoptik: Ein starker Hebel könnte die Lösung sein!“ Am nächsten Tag stieg der Kurs bis auf 24,12 Euro an, doch danach tauchte der Kurs wieder ab, aber unser Stoppkurs (immer als Schlusskurs) wurde nicht unterschritten. Am 02. und 05. Juli ging ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



