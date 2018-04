Jenoptik: Wichtiges Signal für Käufer!

Weitere Suchergebnisse zu "Jenoptik":

Jenoptik ist in den vergangenen Monaten nicht mehr so stark gewesen, wie charttechnische Analysten es sich vorher erträumt und gewünscht hatten. Das Unternehmen trat mehr oder weniger auf der Stelle. Dennoch sind die Chancen für das Unternehmen aus Deutschland mit dem Schwerpunkt in der Elektronik bestens. Bald könne es um mehr als 20 % nach oben gehen, so die nahezu einhellige ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von Moritz von Betzenstein.