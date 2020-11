Jenoptik: Wachsam bleiben!

Weitere Suchergebnisse zu "Jenoptik":

Wir glauben, dass bei Jenoptik ISIN: DE000A2NB601 Kurse über 26,00 Euro in einem Befreiungsschlag enden werden. Die Seitwärtsbewegung mit einer Pendelbewegung zwischen etwa 20,00 Euro und 26,00 Euro wäre damit beendet und bietet auf der Oberseite hohes Kurspotenzial. Nachdem Jenoptik am Montag ein V-Formation im Chartbild vollendet hatte, sah man nach einem Rücksetzer mit dem Kursgewinn am Freitag, dass die Bullen ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung