Jenoptik – Die Party beginnt!

Unmittelbar nach der Eröffnung springt Jenoptik heute nach oben. Denn der Kurs liegt derzeit 4,5% im Plus. Damit führt Jenoptik die Liste der Gewinner im TecDax am 12.02.2002 an. War das der Beginn eines neuen Höhenflugs oder nur ein Strohfeuer? Zur Charttechnik:

Mit dem Anstieg auf über 27 Euro markiert die Aktie einen wichtigen Hochpunkt. Denn damit kostet das Papier so viel wie noch nie in diesem Jahr. Nach diesem Zwischenspurt stellt sich das nächste Kursziel auf das 12-Monats-Hoch. Dieser wichtige Widerstand liegt bei 29,34 Euro. Das heißt:

Eine detaillierte Analyse zu Jenoptik können Sie ganz einfach hier abrufen.

Dieser Anstieg eröffnet jetzt neue Trading-Chancen auf beiden Seiten. Für Anleger, die mittel- und langfristig von der Aktie überzeugt sind, bietet dieser Ausbruch eine neue Einstiegschance. Wer eher von fallenden Kursen ausgeht, könnte diese Rallye zum vergünstigten Einstieg in Puts nutzen.

