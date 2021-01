Jenoptik: Jetzt geht’s los!

Weitere Suchergebnisse zu "Jenoptik":

Jenoptik legt heute einen Traumstart hin. So springt der Kurs um rund sechs Prozent nach oben. Damit kosten die Anteilsscheine nun schon 25,52 EUR. Ist das eine neue Kaufchance oder Zeit für Gewinnmitnahmen?

Nach diesem Anstieg guckt wieder die Sonne am Charttechnik-Himmel hervor. Die Aktie gewinnt mit diesem Plus nämlich an Fahrt auf dem Weg zur nächsten charttechnischen Hürde. Mittlerweile reicht ein weiterer Anstieg von rund drei Prozent für den Sprung auf ein neues 4-Wochen-Hoch. Dieser maßgebliche Wendepunkt liegt bei 26,26 EUR. Wir werden also Zeuge eines echten Börsenkrimis.

Anleger, die eher langfristig agieren, bekommen Rückenwind vom gleitenden Durchschnitt 200. Schließlich notiert dieser Mittelwert bei 23,67 EUR, womit sich Jenoptik in Aufwärtstrends befindet. Jenoptik liefert damit heute wieder einmal einen Tag fürs Lehrbuch ab und belegt eindrucksvoll, dass die Kursfantasie in Aufwärtstrends quasi unbegrenzt ist.

