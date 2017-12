Jenoptik Aktie: Die Jahresziele wurden bestätigt!

Weitere Suchergebnisse zu "Jenoptik":

Jenoptiks Geschäftsentwicklung lag im 1. Halbjahr im Rahmen der Erwartungen. Der Umsatz wurde um 6,6% auf 348,4 Mio € gesteigert. Das operative Ergebnis verbesserte sich überproportional um 7,2%. Zu der Margensteigerung trug insbesondere das Segment Optics & Life Science bei. Die Nachfrage der Halbleiterausrüstungsindustrie nach optischen Systemen hat angezogen. Aber auch die Geschäfte im Bereich der Verkehrssicherheit und der Messtechnik für die Automobilindustrie laufen besser. Der neue Firmenchef Traeger hat die Jahresziele bestätigt.

Wachstumsimpulse sollen vorwiegend aus Asien und Amerika kommen

Es wird ein Umsatz zwischen 720 und 740 Mio € und eine operative Marge von 9,5 bis 10% angepeilt. Um dieses Ziel zu erreichen, muss Jenoptik in der 2. Jahreshälfte zulegen. Die verläuft traditionell auch stärker. Die Hoffnungen ruhen auf den gut gefüllten Auftragsbüchern. Der Auftragseingang lag26,9% über dem Vorjahr und erreichte mit 405,3 Mio € einen neuen Rekordwert.

Der Auftragsbestand erhöhte sich um 12,3% und wurde von allen 3 Geschäftssegmenten getragen. Traeger plant, den Konzern auf ein neues Niveau zu heben. Dafür will er die Internationalisierung vorantreiben. Die Wachstumsimpulse sollen vorwiegend aus Asien und Amerika kommen. Da passt es auch ins Bild, dass das US-Unternehmen Five Lakes Automation übernommen wurde. Five Lakes ist auf die Prozessautomation im Automobilbereich spezialisiert.

