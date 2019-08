Jenoptik: Anleger sollten dies wissen!

Weitere Suchergebnisse zu "Jenoptik":

An der Börse Xetra notiert die Aktie Jenoptik am 25.08.2019, 02:00 Uhr, mit dem Kurs von 21.88 EUR. Die Aktie der Jenoptik wird dem Segment "Elektronische Geräte und Instrumente" zugeordnet.

Unsere Analysten haben Jenoptik nach 8 Kriterien bewertet. Dabei definiert jedes Kriterium eine "Buy", "Hold" oder "Sell"-Einschätzung. Die Gesamteinschätzung resultiert aus den Einzelergebnissen dieser Analyse.

1. Fundamental: Jenoptik ist im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Elektronische Geräte und Komponenten) aus unserer Sicht unterbewertet. Die Aktie wird mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) in Höhe von 15,89 gehandelt, so dass sich ein Abstand von 45 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 28,99 ergibt. Daraus resultiert auf fundamentaler Basis eine "Buy"-Empfehlung.

2. Anleger: Die Diskussionen rund um Jenoptik auf Plattformen der sozialen Medien geben ein deutliches Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel wider. Derzeit häufen sich in den Kommentaren und Meinungen in den beiden vergangenen Wochen insgesamt die negativen Meinungen. Im Gegensatz dazu wurden in den vergangenen Tagen überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Damit kommt unsere Redaktion zu dem Befund, das Unternehmen sei als "Hold" einzustufen. Schließlich lassen sich im zurückliegenden Zeitraum auf dieser Ebene auch sieben Handelssignale ermitteln. Das Bild ergibt 0 Buy- und 7 Sell-Signale. Dieses Ergebnis führt letztlich zu einer Einstufung als "Sell" Aktie. Zusammengefasst ist die Redaktion somit der Auffassung, die Aktie von Jenoptik sei bezogen auf die Anlegerstimmung mit "Hold" angemessen bewertet.

3. Analysteneinschätzung: Für die Jenoptik sieht es nach Meinung der Analysten, die in den vergangenen 12 Monaten eine Empfehlung ausgesprochen haben, wie folgt aus: Insgesamt ergibt sich ein "Hold", da 1 Buc, 6 Hold, 1 Sell-Einstufungen vorliegen. In Reports jüngeren Datums kommen die Analysten im Schnitt zur gleichen Beurteilung - unterm Strich ist das Rating für das Jenoptik-Wertpapier aus dem letzten Monat "Hold" (0 Buy, 5 Hold, 1 Sell). Interessant ist das Kursziel der Analysten für die Jenoptik. Im Durchschnitt liegt dies in Höhe von 28,57 EUR. Das bedeutet, der Aktienkurs wird sich demnach um 31,36 Prozent entwickeln, da der Kurs zuletzt bei 21,75 EUR notierte. Dafür gibt es das Rating "Buy". Die Analysten-Untersuchung führt daher insgesamt zur Einstufung "Hold".