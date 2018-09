Hamburg (ots) - Durch ihre zweite Ehe ist "RoteRosen"-Schauspielerin Jenny Jürgens, die Tochter von Chanson-LegendeUdo Jürgens, endlich mit sich im Reinen. "Mir war früher immer sehrwichtig, was andere von mir denken", sagt sie im Interview mit GALA(Heft 37/2018, ab heute im Handel). "Obwohl ich sicher fünf, sechsKilo zu viel habe, gibt David mir jetzt das Gefühl, dass ichangekommen bin, auch in meinem Körper. Das erste Mal in meinem Lebenzeige ich mich zu Hause nackt. David guckt mich an und macht mir einKompliment." Seit drei Jahren ist Jenny Jürgens mit dem spanischenRegisseur David Carreras, 57, verheiratet. Das Paar lebt aufMallorca. Die beiden Carreras-Söhne im Teenageralter betrachtet JennyJürgens als große Bereicherung: "Natürlich übernehme ich typischeMutteraufgaben, wenn sie bei uns sind." An eigenen Nachwuchs denktdie 51-Jährige indes nicht. "In diesem Alter ein Kind? Total crazy!"Diese Meldung ist mit Quellenangabe GALA zur Veröffentlichungfrei.Pressekontakt:GALAPR / KommunikationFrauke MeierGruner + Jahr GmbHTel.: +49 (0) 40/ 3703 - 2980E-Mail: meier.frauke@guj.dewww.gala.deOriginal-Content von: Gruner+Jahr, Gala, übermittelt durch news aktuell