Hamburg (ots) - Kurz vor ihrem 46. Geburtstag macht TV-SternchenJenny Elvers ein überraschendes Geständnis: "Ich hätte gerne weitereKinder gehabt - und habe diesen Wunsch auch noch nicht vollendsaufgegeben." Exklusiv in Closer (EVT. 18.4.) spricht sie über ihrenKinderwunsch und das Älterwerden."Ich bin mit Leib und Seele Mama, und mein Sohn zeigt mir auchimmer, dass ich diese Rolle immer gut ausgefüllt habe. Mit seinemErwachsenwerden ändert sich alles. Und da frage ich mich schon: Hätteich doch noch mehr Kinder bekommen sollen?", offenbart Jenny Elvers.Die Schauspielerin und Moderation hegt nach wie vor einenKinderwunsch, ist sich aber auch über die Schwierigkeiten bewusst:"Klar ist das in meinem Alter eine gewisse Grundsatzdebatte. Das mussman sich gut überlegen und auch mit Ärzten absprechen. Nebenbeispielt das Schicksal natürlich auch eine wichtige Rolle. Meine Uhrtickt." Sie ist jedoch auch bereit, auf andere Alternativenzurückzugreifen: "Ein Baby muss ja nicht unbedingt aus meinem Bauchrauskrabbeln. Es geht mir nicht direkt um die Schwangerschaft ansich. Vielleicht kann ja auch der Mann ein Kind mit in die Beziehungbringen. Oder man setzt sich mich dem Thema Adoption auseinander. Daist vieles vorstellbar."Eben dieser Mann fehlt aber bisher noch in Jenny Elvers' Leben.Die Schauspielerin ist aktuell Single, trennte sich erst vor einemJahr von ihrem langjährigen Lebensgefährten Steffen von der Beeck."Ja, stimmt. Den Mann zu eventuellen Plänen gibt es da noch nicht. Dabin ich im Moment offen für Angebote", sagt Jenny und lacht.