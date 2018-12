"Jennifer": neue Folgen mit Katrin Ingendoh, Olli Dittrich und Klaas Heufer-Umlauf / Start: Mittwoch, 2. Januar, 22.00 Uhr, NDR Fernsehen; alle Folgen bereits ab 1. Januar online (www.NDR.de/jennifer)

Finanztrends Video zu



mehr >

Hamburg (ots) - Im Haarstudio läuft es gar nicht rund:Frisörgehilfin Jennifer (Katrin Ingendoh) darf plötzlich nur nochfegen. Grund ist das Kompetenz-Gerangel ihrer beiden Chefs DietmarBrehme (Olli Dittrich) und Ingo Albrecht (Klaas Heufer-Umlauf). DochJenni lässt sich nicht unterkriegen und versucht sich mal alsHundestylistin, mal als Songtexterin für eine Castingshow - trotzaller Warnungen von Oma Margret (Doris Kunstmann). Und schließlichtrainiert Jenni für die deutsche Friseurmeisterschaft - in derHoffnung, ein Triumph dort könne ihre fehlende Ausbildung wiederwettmachen. Ob das gut geht? Das zeigen die drei neuen Folgen von"Jennifer - Sehnsucht nach was Besseres", die das NDR Fernsehen abMittwoch, 2. Januar, zeigt. Die Reihe ist im Oktober mit demDeutschen Comedypreis ausgezeichnet worden. Vom 1. Januar an sind dieneuen Folgen bereits online unter www.NDR.de/jennifer zu sehen.Die Drehbücher stammen erneut aus der Feder der NDR 2Comedy-Autoren Andreas Altenburg und Harald Wehmeier ("Frühstück beiStefanie"), Regie führt wieder Lars Jessen ("Fraktus", "Jürgen -heute wird gelebt"). Zum Ensemble gehören zudem u. a. Ulrich Bähnk,David Bredin, Wilfried Dziallas, Brigitte Janner, Laura Lo Zito,Annika Martens, Angelika Thomas und Ludger Pistor.Wer sich auf die Geschichten rund ums Haarstudio einstimmenmöchte, kann sich in der langen Themennacht von Dienstag, 1. Januar,auf den 2. Januar im NDR Fernsehen ab 0.15 Uhr alle bisherigen"Jennifer"-Folgen sowie die Dokumentation "Jennifer - die Story gehtweiter" noch einmal ansehen.Produzenten der drei neuen Folgen sind Lars Jessen und KlaasHeufer-Umlauf gemeinsam mit Sebastian Schultz (Produktionsfirma: Bird& Bird Film GmbH). Die Redaktion haben Christoph Pellander und DianaSchulte-Kellinghaus.Die Sendungen im Überblick:- Dienstag, 1. Januar: die lange Themennacht von "Jennifer -Sehnsucht nach was Besseres"0.10 Uhr: "Der Hairbeamer"; 0.35 Uhr: "Die Eventmangerin"; 1.05Uhr: "Die Maklerin"; 1.35 Uhr: "Der Hochzeitstag"; 2.05 Uhr:"Der Beautykanal"; 2.30 Uhr: "Comfort Lingerie"; 2.55 Uhr:"Jennifer - die Story geht weiter" (Dokumentation)- Mittwoch, 2. Januar, 22.00 Uhr: "Der Hundesalon"- Donnerstag, 3. Januar, 22.00 Uhr: "Voice of Wulmstorf"; 22.30Uhr: "Die Meisterschaft"Die neuen Folgen werden voraussichtlich ab Anfang Dezember imVorführraum des NDR Presseportals zu sehen sein(www.NDR.de/presseportal).Fotos: www.ARD-Foto.dePressekontakt:Norddeutscher RundfunkPresse und InformationTel.: 040/4156-2300Mail: presse@ndr.dehttp://www.ndr.dehttps://twitter.com/NDRpresseOriginal-Content von: NDR Norddeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell