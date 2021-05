Jennifer Prince, Global VP und Head of Content Partnerships bei Twitter, verstärkt das Board of Directors von Versus Systems

Weitere Suchergebnisse zu "Twitter":

Quelle: IRW Press

Die Medien- und Entertainment-Expertin Jennifer Prince wird Versus Systems bei der Expansion in den TV-, Streaming- und Live-Event-Sektor unterstützen

LOS ANGELES, 27. Mai 2021 – Versus Systems Inc. („Versus“ oder das „Unternehmen“) (Nasdaq: VS) (FRANKFURT: BMVB) hat heute die Aufnahme von Frau Jennifer Prince in das Board of Directors des Unternehmens bekannt gegeben. In ihrer Funktion als Global VP und ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung