Jennifer Lopez setzt auf Cannabis Kosmetik von Biotulin / eyeMATRIX von Biotulin ist das Beauty Geheimnis von J.Lo (FOTO)

Aachen (ots) -Biotulin ist die Kosmetikmarke der Hollywoodstars und Royals. Glaubt man derCosmopolitan, der Marie Claire und der LA Weekly, so vertraut Jennifer Lopez aufdie neueste Innovation von Biotulin: eyeMATRIX. Eine Augencreme gegen Augenringeund Tränensäcke.Die eyeMATRIX Augencreme nutzt die positiven Eigenschaften von Cannabis SativaSeed Oil in Verbindung mit der Wirkstoffkombination Biotulin. Diese innovativeWirkstoffkombination sorgt für sofortige und sichtbare Ergebnisse: WenigerFalten, mehr Straffheit und Glättung rund um das Auge und das Tag für Tag.eyeMATRIX ist vollkommen geruchsfrei und zieht schnell in die Haut ein ohne zufetten. eyeMATRIX ist THC frei.QuellennachweisLAWeekly http://ots.de/F3T6YoCosmopolitan Italien: http://ots.de/ljQ8inMarie Claire Spanien: http://ots.de/OF9VJVAussendung der Pressemitteilung:List Medien, Monschauer Straße 12, 52076 Aachen, info@listmedien.de, FAX+49-241-53106369Pressekontakt:MyVitalSkin GmbH & Co KGMonschauer Straße 1252076 Aachen0241-53106365info@biotulin.deOriginal-Content von: MyVitalSkin GmbH & Co KG, übermittelt durch news aktuell