Jennifer Garner geht zelten (FOTO)

Unterföhring (ots) -- Die neue HBO-Comedyserie "Camping" ab 14. Dezember exklusiv auf Sky- Wahlweise im englischen Original oder auf Deutsch, immer freitagsin Doppelfolgen- Von den "Girls"- Schöpferinnen Lena Dunham und Jennifer KonnerJennifer Garner ist der Star der neuen HBO-Comedyserie "Camping",in der eine Riege alter Freunde einen Geburtstag beim Zelten feiernwill. Doch der freudige Anlass lässt tief vergrabene Emotionen, fastvergessene Erinnerungen und Spannungen wieder aufleben. Skypräsentiert die achtteilige Comedyserie ab 14. Dezember wahlweise inDeutsch oder im Original immer freitags in Doppelfolgen auf SkyAtlantic HD sowie auf Sky Ticket, Sky Go und auf Abruf.Über "Camping":Anlässlich des 45. Geburtstages ihres Ehemannes Walt (DavidTennant) organisiert die kontrollsüchtige Kathryn (Jennifer Garner)einen Camping-Kurzurlaub. Dabei sind ihre schüchterne SchwesterCarleen (Ione Skye), ihre langjährige Freundin und Reiki-HeilerinJandice (Juliette Lewis), der frisch geschiedene Miguel (Arturo DelPuerto) und Walts bester Freund George (Brett Gelman) und dessenEhefrau Nina-Joy (Janicza Bravo), Kathryns frühere beste, aber nunentfremdete Freundin. Kathryn hat bereits alles minutiös geplant.Aber das Wochenende gestaltet sich völlig anders als erwartet, nichtnur wegen der Eheprobleme, sondern auch dank nerviger Freunde undunerwarteter Besucher. Und zu allem Überfluss machen den Campern auchnoch Bären einen Strich durch die Rechnung.Mit "Girls" schufen Lena Dunham und Jennifer Konner eine dererfolgreichsten HBO-Comedyserien der vergangenen Jahre, eineautobiografisch geprägte Story über vier Freundinnen, die sich inBrooklyn mit prekären Jobs und frustrierenden Beziehungenherumschlagen. Statt Twens in der City inszenieren die genialenSerienmacherinnen jetzt Mittvierziger in der Wildnis: "Camping" nimmtden Lifestyle junger urbaner Familien rund um Helikoptermütter,Midlife-Crisis, Achtsamkeitsübungen und Instagram-Inszenierungen aufsKorn. Aus dem Top-Cast sticht Hollywood-Darling Jennifer Garnerheraus, die als nerviger Kontrollfreak ihre prominenteste und besteTV-Rolle seit "Alias - Die Agentin" spielt.Facts:Originaltitel: "Camping", Comedyserie, USA 2018, 1. Staffel, 8Episoden à ca. 30 Min., Drehbuch: Lena Dunham, Jenni Konner.Ausführende Produzenten: Lena Dunham, Jenni Konner, Julia Davis, JohnRiggi, Christine Langan, Ilene S. Landress, Tom Lassally. Regie: u.a.Jenni Conner, Jude Weng. Darsteller: Jennifer Garner, David Tennant,Juliet Lewis, Arturo Del Puerto, Ione Skye, Janicza Bravo, BrettGelman, Bridget Everett.Ausstrahlungstermine:Ab 14. Dezember 2018 immer freitags ab 21.15 Uhr in Doppelfolgenauf Sky Atlantic DH, wahlweise auf Deutsch oder im Original sowieüber Sky Ticket und Sky Go und auf Abruf.Über Sky Atlantic HD:Sky Atlantic HD zeigt die herausragenden Programme von HBO, demerfolgreichsten US-Premiumsender. Neben bei Kritikern und Zuschauerngleichermaßen beliebten Serien wie "Die Sopranos", "Six Feet Under -Gestorben wird immer" und "The Wire" gibt es exklusive TV-Premierender neuesten HBO-Produktionen wie "Westworld" und "Game of Thrones -Das Lied von Eis und Feuer" zu sehen. Darüber hinaus präsentiert SkyAtlantic HD außergewöhnliche Serien von Showtime, wie z.B."Billions", Sky Original Productions aus Italien und UK, wie"Gomorrha - Die Serie" oder "Britannia" sowie ausgewählteProduktionen wie "Der Mord an Gianni Versace: American Crime Story"und "House of Cards". Alle Serien sind sowohl in Deutsch als auch inenglischer Originalfassung verfügbar. 