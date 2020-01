Jennewein Biotechnologie setzt ihre Patente im Bereich humaner Milchzucker gegen Nestlé in Deutschland durch

Weitere Suchergebnisse zu "Nestlé":

Rheinbreitbach (ots) - Die Jennewein Biotechnologie GmbH hat am 9. Januar 2020beim Landgericht Mannheim Klage gegen die Nestlé Nutrition GmbH sowie derenMuttergesellschaft, die Nestlé Deutschland AG, wegen Patentverletzungeingereicht. Nestlé bietet in Deutschland die Babynahrung Beba Supreme an, diezwei humane Milch-Oligosaccharide enthält, also einzigartige, natürlicherweisenur in Muttermilch vorkommende Zuckermoleküle. Für die Herstellung dieserBabynahrung verwendet Nestlé nach Erkenntnissen der Jennewein BiotechnologieHumane Milch-Oligosaccharide, die mit einem Verfahren hergestellt werden, dasu.a. durch die Europäischen Patente EP 2 896 628 und EP 3 131 912 (Schutzbeginn22. Januar 2020) der Jennewein Biotechnologie vor Nachahmung geschützt ist unddie somit durch Nestlé verletzt werden.Da Nestlé seine Babynahrung mit Humanen Milch-Oligosacchariden nicht nur inDeutschland vertreibt, prüft Jennewein zur Zeit auch Schritte gegen diemöglichen Verletzungen der parallelen ausländischen Schutzrechte von Jenneweindurch Produkte wie Illuma, SMA, NAN und Gerber Good Start.Über HMOs:Humane Milch-Oligosaccharide (HMOs) sind komplexe Zuckermoleküle, dieausschließlich in der Muttermilch vorkommen. Nach Fetten und Lactose bilden sieden drittgrößten Anteil der menschlichen Muttermilch. Es gibt ungefähr 200strukturell unterschiedliche Arten von HMOs. Das am häufigsten vorkommende HMOist 2'-Fucosyllactose, welches in ca. 80% aller humanen Milchproben inKonzentrationen von ca. 3g/l vorkommt. Wissenschaftliche Studien haben erwiesen,dass humane Milch-Oligosaccharide, insbesondere 2'-Fucosyllactose, sich positivauf die gesundheitliche Entwicklung von Säuglingen auswirken: Sie haben einepräbiotische Wirkung, das heißt sie fördern gezielt das Wachstum vonvorteilhaften Mikroorganismen. Außerdem schützen HMOs vor Krankheitserregern.Jennewein Biotechnologie führte das HMO 2'-Fucosyllactose 2015 weltweit erstmalsin den Säuglingsnahrungsmarkt ein, mittlerweile werden weltweit mehrereSäuglingsnahrungen mit 2'-Fucosyllacotse angeboten (wie z.B. Abbott Similac).Über Jennewein Biotechnologie:Die Jennewein Biotechnologie ist ein international führendes Unternehmen imBereich der Industriellen Biotechnologie mit Produkten im Bereich komplexerOligosaccharide (humane Milchzucker) und seltener Monosaccharide. DasUnternehmen produziert ein breitgefächertes Portfolio an innovativenHMO-Produkten, wie zum Beispiel 2'-Fucosyllactose, 3'-Fucosyllactose oderLacto-N-tetraose. Diese seltenen Zucker können in der Nahrungsmittelindustrie,bevorzugt in der Säuglingsnahrung, Pharmabranche und Kosmetikindustrieeingesetzt werden. Der Herstellungsprozess basiert auf modernstenFermentationstechniken. 2015 erteilte die amerikanische Lebensmittelaufsicht(FDA) der Jennewein Biotechnologie die Zulassung für den Vertrieb von2'-Fucosyllactose in den USA. Im Jahr 2017 folgte die Novel-Food-Zulassung für2'-Fucosyllactose in der Europäischen Union.Pressekontakt:Dr. Bettina Gutiérrez, Tel.: 02224/98810 797Bettina.gutierrez@jennewein-biotech.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/77411/4488545OTS: Jennewein Biotechnologie GmbHOriginal-Content von: Jennewein Biotechnologie GmbH, übermittelt durch news aktuell