Jennewein Biotechnologie GmbH erwirbt Artus Mineralquellen Bad Hönningen zum Aufbau eines neuen, integrierten Fermentations- und Rückgewinnungswerk für humane Milch-Oligosaccharide

Rheinbreitbach/Deutschland (ots) - Die Jennewein BiotechnologieGmbH gibt bekannt, dass sie die frühere Betriebsstätte der FirmaArtus Mineralquellen in Bad Hönningen (Rheinland-Pfalz) erworben hat,um die Produktion von humanen Milch-Oligosacchariden (HMOs) zuerweitern. "Wir haben seit einiger Zeit nach einem geeignetenStandort zum Aufbau eines integrierten Fermentations- undRückgewinnungswerks für HMOs in der Nähe unserer derzeitigenBetriebsstätte in Rheinbreitbach gesucht", erklärt Dr. StefanJennewein (Geschäftsführer und Mitgründer, Jennewein Biotechnologie)."Angesichts der Erweiterung unseres HMO-Sortiments und derEntwicklung unseres HMO Mix-Produkts benötigen wir mindestens fünfneue Fermentations- und Rückgewinnungslinien." Benedikt Engels (ChiefOperation Officer, Jennewein Biotechnologie) fügt hinzu: "Mit demneuen Werk werden wir in der Lage sein, zusätzliche HMOs zuproduzieren und damit unser derzeitiges Sortiment von zwei Produkten(2?-Fucosyllactose und Lacto-N-Neotetraose) um weitere fünf Produkte(3?-Fucosyllactose, Difucosyllactose, Lacto-N-Tetraose,6?-Sialyllactose und 3?-Sialyllactose) zu erweitern." Die neueintegrierte Betriebsstätte wird Fermentation und Rückgewinnungmiteinander vereinen und der Herstellung von sprühgetrocknetenHMO-Produkten dienen. Jennewein Biotechnologie plant die Errichtunggetrennter Fertigungslinien für jedes einzelne der neuenHMO-Produkte. "Mit Fermentern von jeweils mehr als 200 m3 wird dasneue Werk zu einem der größten Fermentationsbetriebe Mitteleuropas",so Stephan Michel (Chief Financial Officer, JenneweinBiotechnologie).Jennewein Biotechnologie:Als führendes internationales Biotechnologieunternehmen stelltJennewein Biotechnologie eine Vielzahl an Produkten her, die komplexeOligosaccharide (HMO) und seltene Monosaccharide enthalten. DasUnternehmen kann ein breitgefächertes Sortiment an innovativenHMO-Produkten, wie zum Beispiel 2?-Fucosyllactose, 3?-Fucosyllactoseoder Lacto-N-Tetraose, vorweisen. Diese seltenen Zucker werden in derNahrungsmittelindustrie (vor allem für Säuglingsmilchnahrung), derpharmazeutischen Industrie und der Kosmetikbranche verwendet. Beiihrer Herstellung kommen hochmoderne Fermentationstechniken zumEinsatz. Im Jahr 2015 erhielt Jennewein Biotechnologie von derUS-amerikanischen Nahrungs- und Arzneimittelbehörde FDA die Zulassungfür die Vermarktung von 2?-Fucosyllactose in den USA. 2017 erteilteauch die Europäische Union im Rahmen der Verordnung über neuartigeLebensmittel die Zulassung.