Köln (ots) - Neun von zehn Menschen haben Angst davor ein Pflegefall zu werden.Für 3,4 Millionen Deutsche ist das die Realität. Was bedeutet es,pflegebedürftig zu sein? Kann man in einem Pflegeheim überhaupt glücklich sein?In seinem neuen "Jenke-Experiment" hinterfragt Jenke von Wilmsdorffunterschiedliche Aspekte zum Thema - und begibt sich selbst in die Situationeines Pflegefalls. Die Arme in Gips, die Beine fixiert, kann er sich wederselbst waschen, noch alleine essen. Für seine Reportage reist der engagierteJournalist bis nach Japan, wo in Pflegeheimen Roboter eingesetzt werden undversorgt als Pflege-Assistent die vom Hals an gelähmten Ex-StabhochspringerinKira Grünberg.Jenke von Wilmsdorff im Interview:Was war für Sie die besondere Herausforderung bei diesem Experiment? MeinSelbstversuch zum Thema Pflege war physisch aber vor allem auch psychischherausfordernd. Nicht umsonst, möchte man dieses Thema möglichst weit von sichwegschieben. Schließlich wird man dabei auch mit dem eigenen Älterwerden und denÄngsten, die damit verbunden sind, konfrontiert.Warum ist das Thema Pflege so wichtig? Dafür gibt es viele Gründe. Wir werdenheute im Durchschnitt viel älter, als noch vor einigen Jahren. Damit betrifftdas Thema, bei einem normalen Lebensverlauf, fast alle Deutschen. Die meistenvon uns müssen damit rechnen, später einmal pflegebedürftig zu werden.Gleichzeitig ist man bei dem Thema mit einer regelrechten Grundangstkonfrontiert. Wer möchte schön über sein eigens Ende nachdenken und stellt sichgerne vor, seine letzten Jahre im Pflegeheim zu verbringen? Dann kommt nochdazu, dass unser Pflegesystem mit seinen diversen Pflegestufen für vieleMenschen absolut unüberschaubar ist. All diese unterschiedlichen Aspekte habenwir im neuen Jenke-Experiment hinterfragt.Sie haben als Pflege-Assistent gearbeitet. Was hat sie dabei besonders bewegt?Mich hat besonders bewegt, mit wieviel Hingabe und Engagement viele Pflegekräfteihre Arbeit gemacht haben - und das, trotz des enormen Zeitdrucks. MeinSelbstversuch hat mir gezeigt, dass man diesen Job nur machen kann, wenn man einwirklicher Menschenfreund ist. Wer sich nicht für andere interessiert, kann auchnicht mit Würde und Respekt einen anderen pflegen. Dazu kommt, dass der JobKnochenarbeit ist. Man muss Menschen, die völlig kraftlos sind, beispielsweiseumlagern. Auch psychisch ist Pflege sehr belastend. Man muss immer damitrechnen, dass der Mensch, zu dem man eine Bindung aufgebaut hat, am nächsten Tagvielleicht schon verstorben ist. Auch wenn Pflegemangel herrscht, nicht jederist dafür geeignet. Der Beruf des Pflegers hat nach meiner Erfahrung viel mehrAnerkennung verdient - auch finanziell. Ich hoffe, dass unsere Reportage auchdazu beitragen kann.Sie haben die gelähmte Ex-Stabhochspringerin Kira Grünberg als Pflegeassistentversorgt. Welche Eindrücke haben Sie dabei gewonnen? Kira Grünberg war eine dererfolgreichsten Stabhochspringerinnen in Österreich. Bei einem Trainingsunfallhat sie sich das Rückgrat gebrochen und ist seitdem querschnittsgelähmt. Michhat besonders beeindruckt, wie die heute 26-Jährige ihr Schicksal angenommenhat. Sie ist trotzdem lebensfroh und führt ihr eigenes Leben. AlsPflegeassistent habe ich ihr bei der Körperpflege, beim Anziehen aber auch sehrintimen Dingen, wie dem Toilettengang geholfen. Das war selbst für mich ersteine Überwindung, denn man teilt ja plötzlich sehr persönliche Bereichemiteinander.In Japan haben sind sie auf Pflegeroboter gestoßen. Eine Perspektive beiPersonalmangel? In Japan testet man auf Grund des Pflegemangels bereitsunterschiedliche technische Hilfsmittel. Ältere Menschen, die im Rollstuhlsitzen, werden beispielsweise in eine Art Waschanlage geschoben und dortgeduscht. Es gibt elektronische Kuscheltiere und andere High-Tech Geräte zurBetreuung. Ich fand davon jedoch nichts überzeugend. Menschen brauchen Empathie,einen würdevollen Umgang und vor allem Kommunikation. Das sind eher armseligeVersuche einer Ersatzbetreuung. Zum Glück hat man das in Japan auch erkannt undeinige teure Geräte wieder abgeschafft.In Ihrem Experiment sind Sie selbst sozusagen zum Pflegefall geworden. Wie sindSie damit klargekommen? Ich habe mich möglichst nah in die Situationreinversetzt. Mir wurden die Arme eingegipst und ich konnte die Beine nicht mehrohne fremde Hilfe anheben. Das entsprach dem Zustand von einem Pflegegrad 5.Hier wird man gefüttert und benötigt Hilfe beim Toilettengang. Ich fand dieseAbhängigkeit anfangs sehr frustrierend, habe nur nach Hilfe geklingelt, wenn esgar nicht mehr anders ging. Dann habe ich nach und nach die Scheu verloren undmir helfen lassen - selbst beim Urinieren. Wenn man die Situation so nahnachfühlt, bekommt man noch mehr Verständnis für den zu Pflegenden, vor allemaber enormen Respekt vor der unglaublichen Leistung des Pflegepersonals.Wir werden statistisch immer älter und damit steigt auch die Zahl derPflegebedürftigen. Ist Pflege nicht auch ein lukrativer Geschäftszweig geworden?Auf welche Unterschiede sind Sie bei den Pflegeeinrichtungen getroffen?Natürlich geht es auch im Bereich der Pflege um viel Geld - gerade in einerGesellschaft die zunehmend vergreist. Nach unserer Recherche hatten wir denEindruck, dass Pfleger und auch Pflegebedürftige in kleinen Heimen, die nichtvon großen Ketten und Investoren betrieben werden und private Träger haben,zufriedener waren.Welchen Rat würden Sie Angehörigen geben, die sich nach einem Pflegeheimumschauen? Angehörige sollten sehr wachsam sein, was Qualität und auch denPersonalschlüssel angeht. Sie sollten darauf achten, wie es dort riecht. Wenn esnach Urin riecht, ist das kein gutes Zeichen. Auch die Zimmer sollten sie sichgenau anschauen und auf Details achten. Idealerweise direkt mit Bewohnernsprechen. Wie ist ihr Eindruck, wie sehen die Speisen aus, haben die Bewohner,die noch dazu im Stande sind, ausreichend Angebote sich zu beschäftigen? ImZweifelsfall besser eine Tagespflege wählen und in Ruhe weitersuchen.Können Sie sich Ihren letzten Lebensabschnitt im Pflegeheim vorstellen? Dashängt ganz vom Pflegeheim ab. Ich finde es tröstlich, dass es durchaus auch sehrgute Pflegeheime gibt, wo man noch eine würdevolle und schöne letzte Lebensphaseverbringen kann.Welches Fazit ziehen Sie persönlich nach Fertigstellung der Reportage? Der Jobdes Pflegers ist extrem hart - physisch und psychisch. Nicht jeder ist dafürgeeignet ist. Bei den Heimen selbst gibt es große Unterschiede, ohne dass mandas nur am Preis festmachen kann. Der prüfende Blick von Angehörigen ist hierabsolut hilfreich. Nach meinem Selbstversuch und der Fertigstellung unsererReportage bin ich enorm dankbar, dass es mir so gut geht. Natürlich habe ich,wie ganz bestimmt viele Menschen, den Wunsch nicht in eine Pflegesituation zukommen. Auch wenn die Realität für viele von uns später anders aussehen wird.Beruhigender fände ich die Vorstellung, einfach einzuschlafen.Pressekontakt:Heike SpedaRTL Television GmbHEin Unternehmen der Mediengruppe RTLRTL-KommunikationTelefon: +49 221 456 74221Fax: 0221 / 456 74290heike.speda@mediengruppe-rtl.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/7847/4459354OTS: RTL Television GmbHOriginal-Content von: RTL Television GmbH, übermittelt durch news aktuell