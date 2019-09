Köln (ots) - Plastik gehört ganz selbstverständlich zu unseremAlltag und damit auch rund 220 Kilogramm Verpackungsmüll pro Kopf undJahr in Deutschland. Was, aber bedeutet der unbewusste Konsum vonMikroplastik für unsere Gesundheit - insbesondere die unserer Kinder?In seinem neuen Experiment geht Jenke von Wilmsdorff den umgekehrtenWeg. Er isst und nutzt, begleitet von einem Speziallabor, möglichstviele Produkte, die in Plastik verpackt sind. Wie wird sich das aufseinen Körper und seine Gesundheit auswirken? Die 90-minütigeReportage zeigt auf, warum das Thema uns alle betrifft. Jenke vonWilmsdorff und sein neues Experiment bilden dabei einen Schwerpunktim Rahmen der Aktionswoche: "Packen wir's an!" der Mediengruppe RTLDeutschland (16. bis 23.9.).Jenke von Wilmsdorff, warum ist das Thema Plastik auch im Hinblickauf unsere Gesundheit aktuell so wichtig?Das Problem gibt es schon seit langem aber jetzt wird es immersichtbarer. Du musst einfach mal durch die Gegend laufen und dir dieNatur angucken, wie oft du Plastikreste irgendwo findest. Dieverschwinden nicht. Es gibt Plastikflaschen, die sind Jahrzehnte inder Umwelt. Die werden immer kleiner, aber sie lösen sich nicht auf.Der Wind weht sie auf den Acker und dann landen sie in unserem Obstund Gemüse oder in den Mägen der Tiere, die auf der Wiese stehen. Soeine Kuh frisst dieses Mikroplastik, ich esse dann die Kuh und habedas Mikroplastik in mir. Dann bekommst du auf einmal diese Tragweitezu spüren. Ob wir Kleidung tragen oder ob wir Kosmetika benutzen, dievoller Plastikreste und Mikroplastik sind oder bei Lebensmitteln, diein Plastik verpackt sind. Die Weichmacher im Plastik werden von unsgegessen und schädigen unsere Gesundheit. Laut Experten kann dasneben entzündlichen Prozessen auch hormonelle Störungen nach sichziehen, bis hin zu Impotenz.In Ihrer Reportage haben Sie, neben dem Experiment am eigenenKörper, auch untersuchen lassen, ob bereits Kleinkinder durchMikroplastik gesundheitlich belastet werden. Mit welchem Ergebnis?Kleinkinder sind ja im Prinzip immer mit Plastik in Kontakt. ObPlastikspielzeug oder Plastikgeschirr und -besteck. Dazu kommenweitere Quellen, wie Nahrungsmittel, die in Plastik verpackt sindaber auch die Mikroplastik im Hausstaub. Kinder rutschen viel auf denKnien herum und sind hier besonders belastet. Wir haben daher zehnKindergartenkinder zwischen 3 und 5 Jahren von einem Speziallabor aufWeichmacher im Körper untersuchen lassen. Erschreckend war dabei,dass alle Kinder bereits nachweislich damit belastet waren.Aber macht Weichmacher im Körper Kinder direkt krank?Wir haben alle ein toxischen Grundrauschen im Körper. Das lässtsich, laut unseres Experten, auch gar nicht vermeiden. Aber auf Dauerund mit steigender Dosis ist es, nach Einschätzung unseresuntersuchenden Biochemikers Dr. Stefan Georgius Moelhausen, durchausgesundheitsgefährdend. Die Mengen, die wir nachweisen konnten, warenbereits kritisch. Kommen dann noch weitere umweltbedingte Toxinehinzu, kann das sehr wohl schon die Jüngsten krank machen.Welchem neuem "Jenke Experiment" haben Sie sich konkret im Rahmender Aktionswoche "Packen wir's an" der Mediengruppe RTL unterzogen?Ich habe mich vier Wochen lang ausschließlich von Lebensmittelnernährt, die in Plastik verpackt waren. Ich habe Lebensmittel inPlastik noch zusätzlich in der Mikrowelle oder dem Backofen erhitzt.Auch Cremes, Deo und Zahnputzzeug genommen, die Mikroplastikenthalten. Also all das, was Spuren von Plastik enthält, habe ichmeinem Körper über den Zeitraum von vier Wochen zugefügt, um zugucken: Was macht es mit mir? Was macht es mit meinem Körper?Und was hat das Experiment körperlich mit Ihnen gemacht?Als erstes waren Kopfschmerzen spürbar, dann tauchte so eineallgemeine Ermattung auf. Um die Veränderung in meinem Körper messbarzu machen, habe ich vor dem Experiment eine Urin- und eine Blutprobein einem Speziallabor abgegeben. So konnte man feststellen, wievielWeichmacher durch die Einnahme von Mikroplastik bereits im Körperwar. Am Ende des Experiments, also nach vier Wochen Plastik intensiv,habe ich mein Blut und Urin nochmal checken lassen. Das waren extremerschreckende Werte - schon nach vier Wochen!Im neuen Jenke-Experiment wird auch das Thema Recycling undMüll-Exporte ins Ausland kritisch beleuchtet. Gelten wir nicht alsRecycling-Weltmeister in Deutschland?Ich habe mir das vor Ort auf einem Recyclinghof einmal erläuternlassen und fand erschreckend, dass viele Kombiprodukte, wieJoghurtbecher oder Chipstüten, die aus Plastik und Aluminiumbestehen, von den Maschinen nicht sortiert werden können und daherverbrannt werden müssen. Auch erkennen die Maschinen, die mitLichtsensoren arbeiten, schwarzen Plastikmüll nicht. Was nichtverbrannt wird, wird dann exportiert und geht trotzdem in diedeutsche Recyclingquote ein. Das schönt die Zahlen und macht uns zumRecyclingweltmeister.Und der restliche Müll geht ins Ausland, womit das Problem nurverlegt wird?Unsere Recherchen führen bis nach Indonesien und Malaysia, woGreenpeace-Mitarbeiter vor Ort gemeinsam mit mir in den Müllbergennach deutschem Müll gesucht und ihn auch gefunden haben. Allein nachMalaysia gingen 2018 über 114.000 Tonnen Müll aus Deutschland. Dahergeht der Müll in fremden Ländern uns auch etwas an und umso wichtigerist es, den Plastikmüll nach allen Möglichkeiten und Kräften zureduzieren. Zum Beispiel durch Mehrweg statt Einweg. Hier ist auchpolitisch gesehen noch viel Luft nach oben, denn die Plastik-Lobbyist extrem stark. Jeder Verbraucher hat es aber auch selbst in derHand, welche Produkte er einkauft."Wie wichtig finden Sie es, dass sich die Mediengruppe RTLDeutschland für dieses Thema einsetzt?Ich finde das großartig und ich war sehr überrascht, denn amAnfang stand eigentlich nur ein neues Jenke-Experiment. Wir habengesagt: Okay, wir möchten und müssen uns dem Thema Plastikwahnannehmen. Dann entstand in Zusammenarbeit mit der Geschäftsführungerst diese Nachhaltigkeitswoche über alle Sender und Plattformenhinweg. Schließlich haben wir uns auch mal im eigenen Hausumgeschaut. Was können wir hier verändern? Inzwischen wurden z.B.alle Plastikmülleimer eingesammelt und auf zentrale Müllsammelstellenumgestellt. Das spart jährlich rund 170.000 Plastiktüten.Was tun Sie konkret für eine plastikfreiere Welt?Ich halte mich eigentlich für sehr durchschnittlich in diesenPunkten. Ich ernähre mich ausgewogen, aber natürlich kaufe ich mirauch Sachen, die in Plastik verpackt sind und gerne meinen Kaffee auseinem Plastikbecher "to go" getrunken. Ich bin vorher immer davonausgegangen, dass es mehr Pappbecher als Plastik ist, aberletztendlich ist der Becher auch mit Plastik beschichtet. Eine Doseist auch mit Kunststoff beschichtet. Das geht wahrscheinlich vielenMenschen so. Wir sehen es, aber denken nicht intensiv darüber nach.Ich verändere jetzt nach und nach meine Gewohnheiten. Zum Beispielbrauche ich keine Plastikverpackungen bei Lebensmitteln und kaufe sieauch nicht mehr. Mir war es daher wichtig, dass wir auch vielepraktische Tipps in unserer Reportage geben, die auch realistischumsetzbar und oft auch gar nicht teurer sind. Daher haben wirexemplarische u.a. eine fünfköpfige Familie begleitet. Wir wollendabei nicht mit erhobenem Zeigefinger rumrennen. Wichtig ist: Auchkleine Schritte in die richtige Richtung, haben eine Wirkung!Im "Mediengruppe RTL Podcast"(https://audionow.de/podcast/mediengruppe-rtl-podcast) sprichtn-tv-Moderatorin Isabelle Körner mit RTL-Nachrichtenmoderator MaikMeuser und Extrem-Reporter Jenke von Wilmsdorff über Nachhaltigkeit,Plastikmüllvermeidung und Umweltschutz. Maik Meuser gewährt imPodcast Einblicke in sein seit Anfang des Jahres fast plastikfreiesLeben mit Familie. Jenke von Wilmsdorff berichtet derweil über dieAuswirkungen des Plastikwahnsinns, die er am eigenen Leib zu spürenbekommen hat im neuen Jenke-Experiment. Den "Mediengruppe RTLPodcast" finden Sie kostenfrei im Newsroom der Mediengruppe RTL sowieauf AUDIO NOW, der neuen Audio-Plattform von RTL Radio Deutschland(kostenlos im App Store und bei Google Play). 