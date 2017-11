Bonn/Berlin/Sanaa (ots) - Am 15. Tag der Blockade der See-, Luft-und Landwege in den Jemen klagt eine Gruppe von Hilfsorganisationenzum wiederholten Mal die Gleichgültigkeit der internationalenStaatengemeinde an. Anlässlich der massiven humanitären Krise imJemen müssen die Grenzen umgehend wieder komplett geöffnet werden,fordern aus Deutschland unter anderem CARE, Oxfam, ADRA, Aktiongegen den Hunger, Ärzte der Welt, Handicap International und WorldRelief Deutschland.Die Hilfsorganisationen äußern sich sehr besorgt über den erneutenAusbruch von Cholera und anderer Krankheiten, die durchverunreinigtes Wasser übertragen werden. Das UN-Kinderhilfswerkwarnt, dass nur noch wenige Impfstoffe gegen Diphterie vorrätig sind.Ende November sollte eine neue Lieferung kommen, die Einfuhr ist aberbis dato noch nicht genehmigt. Wenn dieser Impfstoff nicht ins Landgelangt, drohen Millionen von Kindern schwere Schäden durch dieseeigentlich vermeidbare Krankheit.Die Treibstoffknappheit im Jemen verschlimmert zudem den Mangel ansauberem Wasser: Wasserpumpen werden abgeschaltet und Leitungenliegen trocken. Damit sind der Schulunterricht und vor allem derBetrieb von Krankenhäusern stark bedroht. Ärzte und Pfleger bemühensich zwar, den Betrieb von OP-Sälen und Intensivstationen aufrecht zuerhalten, doch andere Stationen müssen geschlossen undKühlvorrichtungen für Medikamente immer wieder stundenweiseabgeschaltet werden, um Treibstoff für Stromgeneratoren zu sparen.Hinzu kommt, dass vielen Ärztinnen und Ärzten seit über zehn Monatenkein Lohn gezahlt wurde. Das Resultat: immer häufiger werden dieVereinten Nationen und Hilfsorganisationen darum gebeten, ihreTreibstoffrationen den Medizinern zu überlassen. Die meistenHilfsorganisationen haben inzwischen weniger als einen MonatTreibstoff auf Vorrat.Hilfsorganisationen haben bereits ihre Bargeldauszahlungen für dieschwächsten Bevölkerungsgruppen verdoppelt, damit diese wenigstensein paar Vorräte für die kalten Wintermonate anschaffen können, bevordie Preise weiter steigen. Aufgrund von Kampfhandlungen sind nach wievor viele Regionen des Landes unerreichbar, die dort lebendenMenschen bleiben weiterhin komplett von Hilfe abgeschnitten.Wenn außerdem Frachtschiffe in den nächsten Tagen keine Erlaubniserhalten, ihre Ladung im Hafen von Hodeidah zu löschen, werden die imLand vorhandenen Reserven an Weizen und Zucker in den nächsten dreiMonaten aufgebraucht sein.Die internationale Gemeinschaft muss ihr beschämendes Schweigenangesichts dieser Zustände sofort brechen und alle ihr zur Verfügungstehenden Mittel nutzen, die Blockade aufzuheben. Der Tiefwasserhafenvon Hodeidah, über den 80 Prozent der Importe laufen, sowie derFlughafen von Sanaa müssen unverzüglich wieder geöffnet werden, umNahrung, Treibstoff und Medikamente einführen zu können. Jederweitere Tag der Blockade bedeutet mehr Hunger und Krankheiten fürtausende Jemeniten. Wenn die Blockade aufrechterhalten wird, könntenMillionen von Menschen in Folge einer Hungersnot sterben.Die internationale Gemeinschaft hat die Wahl zwischenentschlossenem Handeln oder der Mitschuld für dieses Leid. Einedritte Option gibt es nicht.Die unterzeichnenden Hilfsorganisationen:Aktion gegen den HungerACTED ADRA CARE International DRC Handicap InternationalInternational Rescue Committee Ärzte der Welt Mercy Corps NRC OxfamRelief International World Relief Deutschland ZoaPressekontakt:Rückfragen bitte an:CARE Deutschland-Luxemburg e.V.Sabine WilkeTelefon: 0228 / 97563 46Mobil: 0151 / 147 805 98E-Mail: wilke@care.deOriginal-Content von: CARE Deutschland-Luxemburg e.V., übermittelt durch news aktuell