Jemen: Humanitäre Notlage verschärft sich weiter

Bonn (ots) - Die Vereinten Nationen warnen vor einer humanitärenKatastrophe im Jemen. Für etwa 17,8 Millionen Jemeniten sei dieVersorgung mit Lebensmitteln gefährdet, 8,4 Millionen Menschen sindvom Hungertod bedroht. Zudem grassiert die Cholera im Land. Seit März2017 wurden mehr als eine Million Jemeniten von dieser Krankheitinfiziert. Hauptursache hierfür ist der mangelnde Zugang zu sauberemWasser. Insgesamt 22,2 Millionen Menschen, drei von vier Einwohnerdes Landes, seien auf humanitäre Unterstützung angewiesen.Die Situation verschlechtert sich zusehends, weil aufgrund derprekären Sicherheitslage die Hilfslieferungen die notleidendenMenschen häufig nicht erreichen können. So lagern im Hafen vonHoudeida zurzeit 45.000 Tonnen Getreide, genug um Tausende Menscheneinen Monat lang ernähren zu können. Aufgrund der Kämpfe sind dieSilos jedoch unzugänglich."Die humanitäre Situation ist dramatisch. Und sie wird nochverschärft, weil die Gelder für die lebensrettende Hilfe fehlen.Unserem Partner UNHCR stehen aktuell nur drei Prozent der benötigtenGelder zur Verfügung. Deshalb rufen wir dringend zu Spenden auf",sagt Peter Ruhenstroth-Bauer, Geschäftsführer derUNO-Flüchtlingshilfe.Zusammen mit lokalen Behörden und Nichtregierungsorganisationenkoordiniert der UNHCR die Hilfsmaßnahmen und den Schutz für dieVertriebenen vor Ort. Konvois mit Plastikplanen, Decken,Kochutensilien und Sanitärartikeln für belagerte Städte und Regionensind dabei auf die Einhaltung von Feuerpausen angewiesen.Seit dem Jahr 2015 bekämpft eine von Saudi-Arabien geführteMilitärkoalition die schiitischen Huthi-Rebellen, die 2014 dieHauptstadt Sanaa einnahmen. Mehr als 10.000 Menschen sind in demKrieg bereits umgekommen. Rund zwei Millionen Menschen musstenfliehen und leben als Binnenvertriebene verstreut in anderenLandesteilen.Hilfe für Vertriebene und Flüchtlinge im Jemen:Spendenkonto UNO-FlüchtlingshilfeSparkasse Köln-Bonn IBAN: DE78 3705 0198 0020 0088 50 - BIC: COLSDE33Stichwort: Nothilfe JemenInformationen und Spenden online: www.uno-fluechtlingshilfe.de/jemen