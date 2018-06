Jemen: Hilfsorganisationen warnen vor militärischem Angriff auf die Hafenstadt Hodeidah Einfuhr von Nahrungsmitteln über den Hafen könnte zum Erliegen kommen

Bonn/Berlin/Sana'a (ots) - Ein Bündnis internationalerHilfsorganisationen warnt in einer gemeinsamen Erklärung eindringlichvor den Folgen eines möglichen Militärschlags auf die jemenitischeHafenstadt Hodeidah für die Versorgung und Sicherheit derZivilbevölkerung. Vertrauenswürdigen Berichten zufolge könnte einAngriff unmittelbar bevorstehen. Das legen auch die Ereignisse derletzten Wochen vor Ort nah. Unterzeichner des Aufrufes sind unteranderem CARE, Save the Children, Handicap International und Aktiongegen den Hunger.Ein solcher Angriff hätte katastrophale Auswirkungen auf dieZivilgesellschaft. Ein Großteil der jemenitischen Bevölkerung würdedavon betroffen sein: eingeschlossen inmitten von Kampfhandlungenoder erneut vertrieben. Zudem würde sich die aktuelle Nahrungskriseim schlimmsten Fall zu einer Hungersnot ausweiten. Die Einfuhr vonNahrungsmitteln hat bereits jetzt ein historisches Tief erreicht: Sowenig Güter wie noch nie seit Beginn des Konfliktes 2015 erreichendas Land von außen. Basisgüter kosten bereits ein Drittel mehr. 17Millionen Menschen im Land haben nicht ausreichend zu essen.Wenn nun die Einfuhr von Nahrung über den Hafen von Hodeidah zumErliegen käme, hätte das katastrophale Auswirkungen auf dieBevölkerung. Die UN befürchtet, dass ein solcher Angriff 250.000Menschen vor Ort ihre Existenz und sogar ihr Leben kosten könnte.CARE und die weiteren Hilfsorganisationen fordern deshalb dringendalle Konfliktparteien auf, sofort die Kampfhandlungen in Hodeidahsowie dem Hafen Saleef einzustellen. Nur so können eine massenhafteVertreibung sowie eine Hungersnot noch vermieden werden. Zudem würdeein solcher Angriff die Bemühungen des UN-Sondergesandten, neueFriedensgespräche zu initiieren, zum Scheitern verurteilen. AlleKriegsparteien müssen das humanitäre Völkerrecht achten und dieZivilgesellschaft vor den schlimmsten Gewaltauswirkungen des Kriegesschützen.Die Unterzeichner des Aufrufes:CARE International, Save the Children, Handicap International,Aktion gegen den Hunger, Islamic Relief, International RescueCommittee, ADRA, ACTED, Danish Refugee Council, Global Communities,Intersos, International Medical Corps, Mercy Corps, Norwegian RefugeeCouncil, Première Urgence, Relief International, SolidaritésInternational, War Child UK, ZOAPressekontakt:CARE, Sabine Wilke, wilke@care.de; 0228 975 63 46Save the Children, Claudia Kepp, claudia.kepp@savethechildren.de, 030275 959 792 80Handicap International, Huberta von Roedern, h.vonroedern@hi.org;089 54 76 06 34Aktion gegen den Hunger, Sylvie Ahrens-Urbanek,sahrens@aktiongegendenhunger.de; 030 279 099 714Original-Content von: CARE Deutschland-Luxemburg e.V., übermittelt durch news aktuell