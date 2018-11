Jemen: Gesundheitseinrichtung von Save the Children in Hodeidah unter Beschuss

Berlin (ots) - Eine von Save the Children unterstützteGesundheitseinrichtung in der jemenitischen Hafenstadt Hodeidah istheute morgen unter Beschuss gekommen. Dabei wurden lebensrettendeMedikamente vernichtet. Auch angrenzende Wohngebiete wurdenbeschossen."Patienten in unseren Gesundheitseinrichtungen stehen wegen derBombardierungen unter Schock", sagt Tamer Kirolos, LänderdirektorJemen bei Save the Children. "Unabhängig von ihrem Gesundheitszustandsuchen Patienten Deckung sobald sie das Geräusch eines bevorstehendenLuftangriffs vernehmen. Sie wissen, dass selbst unsereGesundheitszentren nicht sicher sind."Schon in der Nacht vom 4. November hat die von Saudi-Arabien undden Vereinigten Arabischen Emiraten angeführt Militärallianz ihrelaufende Offensive verstärkt und Luftangriffe gegen die KüstenstadtHodeidah geflogen.Regierungstreue Soldaten kämpfen zudem auch innerhalb desStadtgebiets. Sämtliche Kriegsparteien setzen in großem StilArtilleriegeschosse ein. Berichten zufolge sind bei den Angriffeninzwischen mehr als 150 Menschen getötet worden. Über Nachterrichtete Straßensperren hindern die Menschen daran, dieGefechtszone zu verlassen. Hundertausende Menschen sind inLebensgefahr - die Hälfte von ihnen sind Kinder.Save the Children weist nachdrücklich auf die lebensbedrohlicheSituation der in Hodeidah eingeschlossenen Zivilisten hin undappelliert an die Kriegsparteien, die Kämpfe mit sofortiger Wirkungeinzustellen und eine politische Lösung für diesen grausamen Konfliktanzustreben.Interviewanfragen richten Sie bitte an unsere Pressestelle in Berlinoder direkt anWalter Mawere in Amman unter Walter.Mawere@savethechildren.org / +962790302773oder an Rik Goverde unter rik.goverde@savethechildren.org / +31 62865 4998.Pressekontakt:Save the Children Deutschland e.V.Pressestelle - Claudia WitteTel: +49 (030) 27595979812Mail: claudia.witte@savethechildren.deOriginal-Content von: Save the Children Deutschland e.V., übermittelt durch news aktuell