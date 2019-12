Jemen: 33 Kinder werden pro Monat verletzt oder getötet trotz Waffenruhe

Berlin (ots) - Ein Jahr nach der Vereinbarung einer Waffenruhe für Teile desJemens bleibt die Situation für Kinder in den betroffenen Gebietenlebensgefährlich. In den Städten Hodeidah und Taiz gibt es seit derUnterzeichnung des Abkommens zwischen den Konfliktparteien in Stockholm am 13.Dezember 2018 immer wieder Gefechte. Zwischen Januar und Oktober 2019 wurdenjeden Monat durchschnittlich 33 Kinder durch Kämpfe getötet oder verletzt. DieHälfte aller Kinder, die in Folge der Kämpfe im Jemen getötet wurden, befandensich in diesen beiden Städten.Zwar gingen die Opferzahlen im Vergleich zu 2018 zurück. Aber zwischen Januarund Oktober 2019 wurden in Hodeidah 56 Kinder getötet und 170 weitere verletzt.In Taiz haben sich die gewaltsamen Todesfälle von Kindern seit dem Abkommen mehrals verdoppelt, hier wurden in dem Zeitraum 57 Kinder getötet. DieKonfliktparteien hatten sich verpflichtet, einen humanitären Korridor in Taiz zueröffnen, damit Hilfslieferungen ankommen und Bewohner die Stadt auf sicheremWege verlassen können. Dies ist bisher ist nicht geschehen."Das Abkommen von Stockholm hat den Menschen einen Hoffnungsschimmer gegeben,aber die Kämpfe sind noch lange nicht vorbei", sagt Dr. Mariam Aldogani, die fürSave the Children in der Hafenstadt Hodeidah arbeitet. "Jeden Tag kommenverletzte Kinder in die von Save the Children unterstützten Krankenhäuser. Indiesem Jahr hat unser Team schon mehr als 500 Kinder medizinisch versorgt, diein diesen Konflikt verwickelt waren, einige hatten lebensbedrohlicheVerletzungen. Darunter waren zum Beispiel sechs Kinder aus zwei Familien, vondenen einige gebrochene Beine und Schrapnellwunden am ganzen Körper hatten. Ichkann das jüngste Mädchen, gerade drei Jahre alt, mit Verbrennungen an den Händennicht vergessen. Dieser Krieg gegen Kinder muss aufhören."Die anhaltenden Kämpfe stellen die Hilfsorganisationen vor großeHerausforderungen. Anfang des Jahres musste Save the Children einige seinerkinderfreundlichen Räume aus Sicherheitsgründen für drei Monate schließen.Dadurch verloren 700 Kinder einen sicheren Ort zum Spielen, Lernen und Ausruhen."Die Kinder im Jemen verdienen Frieden und eine Chance, ihre Kindheit zugenießen. Aber wir hören immer noch Gefechte in der Stadt und nehmen immerwieder verletzte Kinder auf. Die Kinder leiden weiter, auch nach derUnterzeichnung des Abkommens."Hodeidah ist das Tor zum Jemen. 70% aller Importe kommen über den Hafen insLand. Selbst eine vorübergehende Schließung oder Blockade des Hafens sorgt fürLebensmittelengpässe, was Preissteigerungen und Hungersnöte zur Folge hat. Savethe Children fordert die Konfliktparteien auf, einer vollständigen Einstellungder Kämpfe zuzustimmen und auf einen umfassenden und dauerhaftenWaffenstillstand in Hodeidah und im ganzen Land hinzuarbeiten. Schon vor 100Jahren hat sich die Organisation für die Sicherheit von Kindern in Kriegen undKonflikten engagiert.Hinweise für die Redaktionen:Am 13. Dezember 2018 in Stockholm unterzeichneten die Konfliktparteien unterVermittlung der UNO ein Abkommen über die militärische Deeskalation und dieVerbesserung der humanitären Situation in den strategisch wichtigen Regionen amRoten Meer. Dies weckte die Hoffnung, eine Friedenslösung für das ganze Land seimöglich. Das Stockholmer Abkommen umfasst drei Teile: eine Vereinbarung über dieSituation in der Stadt Hodeidah und in den Häfen Hodeidah, Salif und Ras Issa,einen Gefangenenaustausch und eine "Absichtserklärung" zur Situation in Taiz.Die Beruhigung der Lage in Hodeidah war wegen der zentralen Funktion desdortigen Hafens für die Versorgung der Bevölkerung eines der Hauptziele desAbkommens.Bildmaterial zum Download finden Sie unter diesem Link: https://bit.ly/2OUd8HKDas Material kann unter Angabe von © Save the Children kostenfrei auch zurWeitergabe an Dritte genutzt werden.Gerne vermitteln wir Ihnen Interviewpartner vor Ort.Über Save the ChildrenIm Nachkriegsjahr 1919 gründete die britische Sozialreformerin undKinderrechtlerin Eglantyne Jebb Save the Children, um Kinder in Deutschland undÖsterreich vor dem Hungertod zu retten. Heute ist die inzwischen größteunabhängige Kinderrechtsorganisation der Welt in über 120 Ländern im Einsatz.Save the Children ist da für Kinder in Kriegen, Konflikten und Katastrophen -seit 100 Jahren und darüber hinaus. Diese Kinder zu schützen, zu stärken und zufördern ist das zentrale Anliegen der Organisation. Die Schwerpunkte der Arbeitliegen in den Bereichen Schule und Bildung, Schutz vor Ausbeutung und Gewaltsowie Überleben und Gesundheit. Save the Children setzt sich ein für eine Welt,die die Rechte der Kinder achtet. Eine Welt, in der alle Kinder gesund undsicher leben und frei und selbstbestimmt aufwachsen können.