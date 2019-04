Jeluridas Blockchain-Experten kooperieren mit Henkel zur Unterstützung der Initiative 2020+

Finanztrends Video zu



Lugano, Schweiz (ots/PRNewswire) - Jelurida baut seinen Ruf alsvertrauenswürdiger Anbieter von Blockchain-Software und Lerndienstenweiter aus. Henkel (https://www.henkel.com/) - ein führendes Konsum-und Industrieunternehmen aus Deutschland, mit einem Umsatz von mehrals 20 Milliarden Euro, hat sich mit Jelurida(https://www.jelurida.com/) zusammengeschlossen, um die Kapazitätenvon Produkt- und IT-Teams aufzubauen, um Blockchain-Lösungen zuverstehen und umzusetzen.Vorbereitung auf eine digitalisierte ZukunftJelurida und Henkel haben die Zusammenarbeit mit einem 6-stündigenWorkshop am Mittwoch, den 27. März, in der Düsseldorfer Zentrale vonHenkel begonnen. Das Vorhaben ist Teil der Strategie 2020+ vonHenkel, die Digitalisierung im gesamten Unternehmen voranzutreiben."Das Arbeiten im digitalen Zeitalter erfordert, über neueTechnologien auf dem Laufenden zu bleiben, um Geschäftsproblemebesser zu lösen", sagte Rodolfo Quijano, Leiter EDI und Blockchainbei Henkel. "Deshalb haben wir uns mit Jelurida zusammengeschlossen,um unser Wissen über Blockchain in unsere IT, Shared Services undEnterprise Process Manager in Düsseldorf einzubringen.""Wir sind sehr beeindruckt von Henkels Entschlossenheit, ihreMitarbeiter auf dem neuesten Stand der Technik zu halten", sagte LiorYaffe, Mitbegründer und Geschäftsführer von Jelurida. "Wir konntenfundierte Diskussionen darüber führen, wo Blockchain wirklichMehrwert in bestehenden Geschäftsprozessen schafft - es gibt vieleMöglichkeiten."Diese Ankündigung kam kurz nachdem eine Ardor-basierte Lösung zurFörderung der Diabetesprävention den Hauptpreis beim Good DollarHackathon in Tel Aviv gewonnen hatte.Jeluridas wachsende globale CommunityIn den kommenden Wochen wird Jelurida an einer Reihe vonVeranstaltungen teilnehmen, um seine Präsenz auf den spanischen,US-amerikanischen und nigerianischen Märkten weiter auszubauen.Jelurida wird am 3. April in Madrid an einerPodiumsdiskussion"Blockchain for Enterprise Adoption" (https://www.meetup.com/Blockchain-for-Business-Madrid/events/259595761/) mitExperten von IBM, UST Global, der International TelecommunicationUnion, Liberbank und anderen teilnehmen. Am nächsten Tag hält LiorYaffe einen einstündigen Keynote-Vortrag über Smart Contracts vor derboomenden Java-Community in Madrid.Auf der anderen Seite des Atlantiks ist jeder, der am 17. April inNew York ist, eingeladen, an einer speziellen (https://www.meetup.com/Blockchain-for-Business-Philadelphia-and-New-York/events/259668416/)Veranstaltung teilzunehmen, die von Jelurida gesponsert wird und sichauf die Blockchain als Servicetechnologie und Anwendungsfällekonzentriert. Die Blockchain for Business - Philadelphia and New YorkGroup wird die Veranstaltung veranstalten, die kurz nach der IMNSynchronize DLT for Financial Institutions Konferenz beginnt.Das Unternehmen freut sich auch, drei Veranstaltungen in Nigeriazu unterstützen, darunter einen Hackathon vom 28. bis 29. März,Vortragsplätze bei Coinfest vom 4. bis 5. April und das Sponsoringder Blockchain, AI und Digital Assets Conference vom 24. bis 25. Mai.(Photo: https://mma.prnewswire.com/media/844377/Jelurida_and_Henkel_Teams.jpg)(Photo: https://mma.prnewswire.com/media/844376/Jelurida_Logo.jpg)Pressekontakt:Veronica Torrasmarketing@jelurida.com+34-647-638299Original-Content von: Jelurida, übermittelt durch news aktuell