Jeld-WEN: Aktienanalyse vom 14.07.2018

In unserer neuen Analyse nehmen wir Jeld-WEN unter die Lupe, ein Unternehmen aus dem Markt "Bauprodukte". Die Jeld-WEN-Aktie notierte am 13.07.2018 mit 28,88 USD, die Heimatbörse des Unternehmens ist New York.

Wie Jeld-WEN derzeit einzuschätzen ist, ergibt sich aus einer mehrstufigen Analyse. Dabei haben wir 7 Kategorien ausgewählt, die jeweils zum Ergebnis "Buy", "Hold" oder "Sell" führen. Diese Ergebnisse werden schlussendlich zum Gesamtergebnis konsolidiert.

1. Anleger: Jeld-WEN wurde in den vergangenen zwei Wochen von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als besonders positiv bewertet. Zu diesem Schluss kommt unsere Redaktion bei der Auswertung der diversen Kommentare und Wortmeldungen, die sich in den beiden vergangenen Wochen mit diesem Wert befasst haben. Darüber hinaus wurden in den vergangenen Tagen überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Zusammengefasst sind wir der Auffassung, die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene erlaubt daher die Einstufung "Buy". Deshalb erzeugt die Messung der Anleger-Stimmung insgesamt eine "Buy"-Einstufung.

2. Analysteneinschätzung: Auf langfristiger Basis schätzen Analysten die Aktie der Jeld-WEN als "Hold"-Titel ein. Denn von insgesamt 18 Analysten lagen diese Bewertungen vor: 7 Buy, 9 Hold, 0 Sell. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Jeld-WEN vor. Im Mittel erwarten die Analysten dabei ein Kursziel in Höhe von 37 USD. Daraus errechnet sich eine Erwartung in Höhe von 28,12 Prozent, da der Schlusskurs derzeit 28,88 USD beträgt, was einer "Buy"-Einstufung entspricht. Auf Basis aller Analystenschätzungen vergeben wir daher die Bewertung "Buy".

3. Branchenvergleich Aktienkurs: Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Consumer Discretionary") liegt Jeld-WEN mit einer Rendite von -5,19 Prozent mehr als 9 Prozent darunter. Die "Home & Office Products"-Branche kommt auf eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von 3,13 Prozent. Auch hier liegt Jeld-WEN mit 8,32 Prozent deutlich darunter. Diese Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einem "Sell"-Rating in dieser Kategorie.