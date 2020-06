München (ots) -- "Krass Schule"-Star geht zurück zu ihren musikalischen Wurzeln - Neue Single über Trennungsschmerz und Neuanfang - Jeje Lopes - "Bye" ist ab Freitag, 19. Juni 2020, digital auf allen Kanälen erhältlichVon der Schulbank in die Charts: "Krass Schule"-Hauptdarstellerin Jeje Lopes geht zurück zu ihren Wurzeln als Sängeirn und veröffentlicht mit "Bye" ihren ersten Song 2020. Die Single erscheint bei EL CARTEL MUSIC und ist ab Freitag, 19. Juni 2020, digital auf allen Kanälen erhältlich.Sie sagt "Auf Wiedersehen" doch meint Hallo: Jeje Lopes, Hauptdarstellerin der RTLZWEI-Soap "Krass Schule" geht zurück zu ihren musikalischen Wurzeln und startet mit ihrem neuen Song "Bye" durch. Die mehrsprachige Wahlkölnerin verarbeitet auf Spanisch und Deutsch das Ende einer Beziehung - und nimmt als Powerfrau dabei kein Blatt vor den Mund. Lässige Latin-Beats und eine eingängige Hookline lassen zeigen: Jeje hat Musik im Blut. Jetzt will sie von der berühmten "Krass Schule"-Schulbank den Sprung in Charts schaffen.Jeje Lopes - "Bye" erscheint am 19. Juni 2020 bei EL CARTEL MUSIC im Vertrieb Polydor/Universal.----- Download / Stream-----LINK (https://umg.lnk.to/Bye)----- Musikvideo -----LINK (https://youtu.be/wB1h3sswl5M)Pressekontakt:RTLZWEIProgrammkommunikation089 - 64185 0kommunikation@rtl2.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/6605/4629220OTS: RTLZWEIOriginal-Content von: RTLZWEI, übermittelt durch news aktuell