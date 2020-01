Jegliche Zweifel ausräumen / Kommentar von Dominik Bath um den Streit um den Direktorenposten der Bauakademie

Berlin (ots) - Wer etwas Neues aufbaut, hegt die Hoffnung, dass es gut wird. Beider neu zu gründenden Berliner Bauakademie ist zum Start hingegen vielesschlecht gelaufen. Mit dem SPD-Politiker und bisherigen parlamentarischenStaatssekretär im Bundesumweltministerium, Florian Pronold, soll ein Mann neuerDirektor der Bauakademie werden, der unbestritten nicht vom Fach ist. Gegen dieAuswahl Pronolds durch die politisch geprägte Findungskommission hat sichdeshalb Widerstand aus der Architektenwelt gebildet. In einem offenen Briefhatten anerkannte Persönlichkeiten Pronolds Eignung angezweifelt, die künftigeBauakademie als ein relevantes und angesehenes Architekturzentrum etablieren zukönnen. Zwei im Auswahlverfahren unterlegene Bewerber bemühen jetzt das Gericht,um die Berufung des Berufspolitikers doch noch zu verhindern.Dass Pronold per se eine schlechte Wahl ist, ist nicht gesagt. Der Direktoreines Theaters muss auch kein Schauspieler sein, um der Einrichtung Leitlinienvorzugeben. Der Eindruck, dass hier einem langjährigen SPD-Politiker einsicherer Posten verschafft werden sollte, drängt sich allerdings auf. Dennzentrale, in der Stellenausschreibung festgeschriebene Kriterien treffen aufPronold schlichtweg nicht zu.Der durch die öffentliche Diskussion entstandene Schaden um die Besetzung derLeitungsstelle ist bereits groß. Schon vor Beginn seiner Tätigkeit ist derdesignierte Gründungsdirektor belastet. Der anstehende Prozess kann aber füralle Beteiligten eine Chance sein. Nur durch eine Aufarbeitung können jeglicheZweifel an dem durchgeführten Berufungsverfahren ausgeräumt werden. Auch diePolitik muss Interesse daran haben, Transparenz in die Sache zu bringen. Gelingtdas nicht, ist nicht nur die Bauakademie beschädigt, sondern auch dieDemokratie.Pressekontakt:BERLINER MORGENPOSTTelefon: 030/887277 - 878bmcvd@morgenpost.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/53614/4483635OTS: BERLINER MORGENPOSTOriginal-Content von: BERLINER MORGENPOST, übermittelt durch news aktuell