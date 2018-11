"Jegliche Angriffe auf den Föderalismus mit aller Kraft abwehren!" - Emil Sänze MdL zur Aufhebung des Kooperationsverbotes nach Artikel 91b GG

Stuttgart (ots) - Mit der Reform im Jahr 2017 entfiel derbisherige Länderfinanzausgleich, mit dem die Bundesländer ihreSteuereinnahmen untereinander aufteilten. Dadurch wurden die Ländervom Geber zum Bittsteller degradiert, kritisiert Emil Sänze,Pressepolitscher Sprecher der AfD Fraktion. "Die Frage des Warum istschnell beantwortet: Die Hoheit der Verteilung an die Länder findetzukünftig im Bund statt. Ein weiterer Schritt zur Entmündigung derLänder ist jetzt die Aufhebung des Kooperationsverbots nach Artikel91b des Grundgesetzes. Das jahrelange Ziel der Bundesregierung undihrer willfährigen Helfer aus dem Bundestag, jetzt unter demDeckmantel der Digitalisierung die föderale Struktur derBundesrepublik Deutschland auszuhebeln, ist mehr als durchschaubar",so Sänze.Schwerer Angriff auf den Föderalismus"Der Föderalismus ist der Vertrag, nein, das politische Prinzipder Bundesrepublik Deutschland, das es jetzt zu verteidigen gilt. Inunserem föderalen System der einzelnen Gliedstaaten gibt es keinenRaum für Bevormundung, weder aus Berlin noch aus Brüssel",unterstreicht der stellvertretende Vorsitzende derbaden-württembergischen AfD-Fraktion. so Sänze. "Die Aufhebung desKooperationsverbotes ist ein schwerer Angriff auf den Föderalismus,den es mit aller Kraft abzuwehren gilt!"Späte Erkenntnis der BundesregierungWahrscheinlich werde den Bundestagsabgeordneten und der Regierungzunehmend bewusst, dass sie über Jahre hinweg dieGesetzgebungskompetenz an Brüssel abgegeben und sie auf dem Altar dermerkelschen und europäischen Interessen geopfert haben. "Sei es beider Einführung des Euros, der Bankenrettung, derGriechenland-Rettungspakete, der Energiewende oder derFlüchtlingskrise - allem stimmten sie devot zu. Die Frage seierlaubt: Brauchen wir einen Bundestag im Europa der Regionen?", soSänze weiter.Baden-Württemberg muss selbständig bleiben!"Jetzt für fünf Milliarden Silberlinge die Eigenständigkeit, dieLänderhoheit und das Subsidiaritätsprinzip in Frage zu stellen, istunvorstellbar. Es wäre ein Leichtes, die zum Ausbau derDigitalisierung bereitgestellten Mittel über die Länder,zweckgebunden an den Ort der Verantwortung, zu kanalisieren. DemTreiben der Bundesregierung muss über den Bundesrat Einhalt gebotenwerden! Jetzt ist der Ministerpräsident des Landes gefordert, der dieSelbständigkeit Baden-Württembergs vehement betont, aber seltendurchsetzt", so Sänze abschließend.Pressekontakt:Klaus-Peter Kaschke, Lic. rer. publ.Pressereferent der AfD-Fraktion im Landtag von Baden-WürttembergKonrad-Adenauer-Straße 370173 StuttgartTelefon: +49 711-2063 5639Klaus-Peter.Kaschke@afd.landtag-bw.deOriginal-Content von: AfD-Fraktion im Landtag von Baden-Württemberg, übermittelt durch news aktuell