Jeffrey Immelt tritt als General-Electric-Chef ab - John Flannery übernimmt

BOSTON (dpa-AFX) - Der US-Industriekonzern General Electric (GE) bekommt einen neuen Chef.



John Flannery (55), der bisher das Medizintechnikgeschäft des Siemens-Rivalen leitet, werde ab 1. August den Vorstandsvorsitz von Jeffrey Immelt (61) übernehmen, teilte das Unternehmen am Montag überraschend in Boston mit. Immelt bleibt noch bis Ende des Jahres Chef des Verwaltungsrates, bis Flannery auch diesen Posten übernimmt. Der Umbau an der Führungsspitze sei das Ergebnis des seit einigen Jahren verfolgten Nachfolgeplan des Konzerns, hieß es.

Immelt führte den Industrieriesen seit knapp 16 Jahren. In seine Amtszeit fiel die schwere Wirtschafts- und Finanzkrise, die GE schwer belastet hatte. Nach dieser Erfahrung hatte er die weitgehende Trennung von der Finanzsparte beschlossen und vorangetrieben. Er habe das Unternehmen umgebaut und auf die Weltmärkte ausgerichtet, lobte Flannery. Immelt stand allerdings bei Investoren insbesondere wegen der schwachen Aktienkursentwicklung der jüngeren Zeit in der Kritik./men/das