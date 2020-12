Jefferies: Gewinner im Auto-Online-Handel!

Jefferies begann am Freitag mit der Berichterstattung über Vroom Inc. (NASDAQ:VRM) und Carvana Co. (NYSE:CVNA).

Jefferies-Analyst John Colantuoni begann die Berichterstattung über Vroom mit einem Halten-Rating und einem Ziel von 38 USD, bei Carvana mit einem Kaufen-Rating und einem Ziel von 300 USD.

Der Gebrauchtwagenmarkt ist ein Markt von 550 Milliarden Dollar. "Reif für Störungen und Carvana wird wahrscheinlich ein wichtiger



