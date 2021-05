Jefferies Financial-Aktie: Ziehen die Finanzierer jetzt davon?

Jefferies Financial peilt einen neuen Kaufzeitpunkt an, da die Aktie angesichts steigender Gewinne weiter zulegt. Die Aktien der anderen Branchenführer SVB Financial, Century Communities und LGI Homes haben diese Entwicklung schon hinter sich.

Die Aktie von Jefferies Financial bewegt sich weiter nach oben, nachdem sie Unterstützung bei ihrem 10-wöchigen gleitenden Durchschnitt gefunden hat. Sie nähert sich nun einem Tassenbasis-Kaufpunkt von 34,96 USD.

Die ...



