Jefferies: AutoZone ist ein DIY-Gewinner!

Einzelhändler für Autoteile und Zubehör AutoZone, Inc. (NYSE:AZO) kann laut Jefferies auf signifikante Do-it-yourself-Umsätze zählen und arbeitet gleichzeitig an der langfristigen Steigerung der Umsätze in der Do-it-for-me-Kategorie.

Bret Jordan stufte AutoZone von Hold auf Buy hoch, wobei das Preisziel von 1.230 $ auf 1.325 $ angehoben wurde.

Das "überdimensionierte" Heimwerkergeschäft von Autozone, das etwa 78% des Gesamtumsatzes ausmacht, stelle einen günstigen



