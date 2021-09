Jeff Yabuki tritt Motive Partners als Chairman bei und wird Co-Leiter des Unternehmens

New York und London (ots/PRNewswire) -Yabuki wird Motive Partners gemeinsam mit Gründer und Managing Partner Rob Heyvaert leitenDie Ernennung von Yabuki stärkt das Führungsteam von Motive - er bringt Renommee und umfangreiche Expertise in den Bereichen Investitionen, Betrieb und Innovation in der Finanztechnologie mit und hilft dem Unternehmen, die Marktchancen von 9,6 Billionen US-Dollar in den kommenden zehn Jahren zu ergreifenYabuki stößt zu Motive, nachdem das Unternehmen eine strategische Partnerschaft mit Apollo Global Management eingegangen ist, um das Wachstum und den integrierten Ansatz des Unternehmens bei Investitionen in Finanztechnologie zu unterstützenMotive Partners ("Motive"), eine Private-Equity-Gesellschaft mit Fokus auf Wachstumsbeteiligungen und Buyout-Investitionen in Software- und Informationsdienstleistungsunternehmen für die Finanzdienstleistungsbranche ("Finanztechnologie"), gibt die Ernennung von Jeffery W. Yabuki ("Jeff") zum Chairman und Founding Partner bekannt. Bevor er zu Motiv stieß, war Jeff von Dezember 2005 bis Juli 2020 Chief Executive Officer von Fiserv, Inc ("Fiserv"), einem globalen Technologieunternehmen im Bereich Zahlungsverkehr und Finanzdienstleistungen, das Banking, Handel und Geldverkehr zwischen Finanzinstituten, Unternehmen und Verbrauchern ermöglicht. Von Juli 2019 bis Dezember 2020 fungierte er dort auch als Chairman. Jeff führte das Unternehmen durch eine strategische Transformation mit bedeutenden Akquisitionen und Veräußerungen, durch die sich der Umsatz fast verdreifachte und sich die operative Marge und der Gewinn drastisch erhöhten. Während seiner Amtszeit als Chief Executive Officer erzielte er eine Gesamtrendite von 969 % für die Aktionäre.Jeff schließt sich Motive an einem entscheidenden Punkt in der Wachstumsgeschichte des Unternehmens an, nachdem Motive eine strategische Partnerschaft mit Apollo Global Management Inc. (NYSE: APO) geschlossen hat. Das integrierte Geschäftsmodell von Motive, das Investoren, Betreiber und Innovatoren vereint, ist ein zentraler Bestandteil der Unternehmensstrategie und seines Fokus auf Finanztechnologie. Im Rahmen seiner Funktion wird Jeff mit dem Gründer und geschäftsführenden Partner Rob Heyvaert ("Rob") und dem Motive-Team zusammenarbeiten, um das Unternehmen weiter zu vergrößern und gleichzeitig die bedeutenden Marktchancen im Bereich der Finanztechnologie in den kommenden zehn Jahren nutzen und Kapital mit Betriebs- und Innovationsfähigkeiten kombinieren, um Unternehmen umzugestalten und zu expandieren und ihre Leistung zu verbessern.Rob Heyvaert, Gründer & Managing Partner bei Motive Partners, kommentierte:"Jeff ist einer der angesehensten und versiertesten Wirtschaftsführer in unserer Branche, und wir freuen uns, ihn bei Motive Partners begrüßen zu dürfen. Jeffs Fähigkeit, Branchentrends zu erkennen und die sich bietenden Chancen zu nutzen, das Wachstum in großem Umfang voranzutreiben und führende Talente zu identifizieren und mit ihnen zu arbeiten, wird für unser Unternehmen von enormem Wert sein. Die Erweiterung meiner Partnerschaft mit Jeff ist die Fortsetzung unserer Strategie, erstklassige und bewährte Führungspersönlichkeiten in unser Unternehmen zu holen, während wir weiterhin unsere Investitionsstrategie in großem Umfang umsetzen."Jeff die Position des Chairman und Founding Partner übernehmen und mit dem Führungsteam von Motive zusammenarbeiten. Seine Erfahrung in der Skalierung eines der weltweit renommiertesten Finanztechnologieunternehmens, wo seine Karriere von umfangreichen Fusionen, Übernahmen und Veräußerungen, komplexen Integrationen, Organisationsdesign und Talentakquise, Produktinnovation, Kosteneinsparungsprogrammen und Kapitalallokation gezeichnet war, wird dazu dienen, die aktuelle Investitionsstrategie weiter umzusetzen und gleichzeitig die Skalierung und Institutionalisierung des integrierten Betriebsmodells von Motive zu unterstützen. Die Kombination von Jeffs Branchenkenntnis und -zugang mit Robs Fachkenntnis sollte noch mehr Erfolg bei der Generierung von eigenem Dealflow und der Umsetzung des integrierten Investoren-, Betreiber- und Innovationsmodells von Motive ermöglichen.Jeff Yabuki, Chairman und Gründungspartner bei Motive Partners, kommentierte:"Wir befinden uns in der Anfangsphase eines technologiebasierten Wandels, der meiner Meinung nach kurz-, mittel- und langfristig einen tiefgreifenden Einfluss auf die Art und Weise haben wird, wie Menschen und Unternehmen Finanzdienstleistungen erbringen und in Anspruch nehmen. Das Ausmaß an Innovation und an Wandel in den nächsten fünf Jahren wird alles in den Schatten stellen, was wir im letzten Jahrzehnt erlebt haben.Da Rob und ich uns seit mehr als einem Jahrzehnt kennen und zusammengearbeitet haben, weiß ich, dass Motive eine Mentalität der strategischen Differenzierung, der beschleunigten Innovation und der fokussierten Führung mitbringt, die notwendig ist, um in dieser aufregenden Zeit der Finanztechnologie hervorzustechen. Ich bin glücklich, Teil des Teams zu sein und freue mich darauf, Ergebnisse für das Unternehmen, unsere Portfoliounternehmen und deren Endkunden zu erzielen."Informationen zu Motive PartnersMotive Partners ist ein Private-Equity-Unternehmen mit Fokus auf Wachstumskapital und Buyout-Beteiligungen, das Software- und Informationsdienstleistungsunternehmen mit Sitz in Nordamerika und Europa unterstützt- Es ist primär in fünf Untersektoren aktiv: Banken und Zahlungsverkehr, Kapitalmärkte, Daten und Analysen, Investment Management und Versicherungen. Motive Partners hat Niederlassungen in New York City und London und verfügt über das differenzierte Fachwissen, die Konnektivität und die Fähigkeiten, die notwendig sind, um für Finanztechnologieunternehmen langfristige Werte zu schaffen.Weitere Informationen zu Motive Partners finden Sie unter www.motivepartners.com