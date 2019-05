Jeff Bezos erklärt, warum „Wandern“ der Schlüssel zum Erfolg von Amazon ist

Weitere Suchergebnisse zu "Amazon":

Im Laufe des epischen Aufstiegs von Amazon.com (WKN:906866) zu einem Billionen-Dollar-Unternehmen, das Bereiche wie E-Commerce, Cloud Computing und sprachaktivierte Technologie dominiert, sind einige Schlüsselthemen in der Philosophie des Gründers und CEO Jeff Bezos entstanden.

Dazu gehören:

Den Kunden zufriedenstellen. Amazon glaubt, dass seine Hauptaufgabe und der Schlüssel zum Erfolg darin bestehen, seine Kunden zu begeistern, und sieht sein Hauptziel darin, im Namen der Kunden Dinge zu erfinden.

Bezos fördert das Eingehen von Risiken und Experimenten und glaubt, dass die Erfolge die Misserfolge um ein Vielfaches ausgleichen werden.

Bezos fördert das Eingehen von Risiken und Experimenten und glaubt, dass die Erfolge die Misserfolge um ein Vielfaches ausgleichen werden. Es ist immer Tag 1. Bezos möchte, dass Amazon für immer den Geist eines Start-ups hat, das erfindet und schnelle Entscheidungen trifft. Der erste Tag ist im Unternehmen sogar so etwas wie ein Mantra; das Gebäude, in dem Bezos arbeitet, und die Blog heißen beide „Day One“.

Denke langfristig. Seit Bezos Amazon gegründet hat, legt er Wert auf langfristiges Denken, und das Unternehmen investiert weiterhin in die Zukunft, ohne auf kurzfristige Gewinne zu achten.

Im soeben veröffentlichten Aktionärsbrief 2018 hat Bezos erneut diese Themen hervorgehoben, aber auch einige neue Konzepte vorgestellt. An erster Stelle stand dabei sein Glaube an das „Wandern“.

Was Wandern für Amazon bedeutet

Bezos führte den Erfolg von Amazon auf eine Kombination aus Bauen und Wandern zurück. Sein Entwurf des Bauens ist ziemlich einfach: erfinden, Führung übernehmen, mit Rückschlägen umgehen und neu erfinden. Aber er sagt auch, dass Wandern ein wichtiges Gegengewicht zur Effizienz des Bauens ist. Hier erfährst du, wie Bezos das Wandern erklärt:

Manchmal im Geschäftsleben weiß man, wohin man geht, und wenn man es tut, kann man effizient sein. Man stellt einen Plan auf und setzt ihn auch um. Im Gegensatz dazu ist das Wandern im Geschäft nicht effizient…. aber es ist auch nicht zufällig. Es wird geleitet – von Intuition, Neugierde und der tiefen Überzeugung, dass der Preis für die Kunden groß genug ist, dass es sich lohnt, ein wenig chaotisch und tangential zu sein, um den Weg dorthin zu finden. Das Umherwandern ist ein wesentliches Gegengewicht zur Effizienz. Man muss beide einsetzen. Die übergroßen Entdeckungen – die „nichtlinearen“ – erfordern mit hoher Wahrscheinlichkeit eine solche Irrfahrt.



Der bisherige Erfolg war tatsächlich alles andere als linear oder fokussiert. In dem Brief hebt Bezos Erfindungen hervor, die aus der Wanderung hervorgegangen sind, wie Fulfillment by Amazon und Prime, die das schnelle Wachstum des Drittmarktplatzes vorangetrieben haben. Drittanbieter machten 58 % des E-Commerce-Umsatzes im vergangenen Jahr aus, oder 160 Mrd. US-Dollar an Brutto-Warenumsätzen.

Er verwies auch auf den intelligenten Lautsprecher Echo und die sprachaktivierte Alexa-Technologie, an der das Unternehmen zeitgleich mit dem Fire-Telefon arbeitete. Obwohl das Fire-Telefon versagte, hat der Erfolg von Alexa und dem Echo den Rückschlag mit dem Fire irrelevant gemacht, da das Unternehmen inzwischen mehr als 100 Mio. Alexa-fähige Geräte verkauft hat.

Im Brief bezog sich Bezos mehr auf das strahlende Licht, das auf Amazon Go geworfen wird, dem Versuch mit kassenlosen Convenience Stores. Diese Geschäfte werden von einem eigenen Netzwerk von Kameras und KI-Tools unterstützt, die ihre über Amazon Web Services laufen. Er erklärte, dass AWS-Produkte wie die Dynamo DB-Datenbank inzwischen von Tausenden Kunden genutzt werden, was zur Entwicklung einer eigenen Datenbank-Engine, Amazon Aurora, führte.

Wandern war auch ein Schlüssel zur Entwicklung von Sage Maker, einem maschinellen Lernprogramm. Dank solcher Produkte hat AWS erwartete Jahreseinkünfte von 30 Mrd. US-Dollar erreicht und wächst schnell, da der Umsatz im vergangenen Jahr um 47 % gestiegen ist.

Große Köpfe denken gleich.

Gelegentlich wiederholte Bezos im Brief die Gesprächspunkte einiger anderer Top-CEOs. Der verstorbene Steve Jobs, Apples Mitbegründer und langjähriger Chef, sagte gerne, dass die Verbraucher „nicht wissen, was sie wollen, bis man es ihnen zeigt“. Er umschrieb Henry Ford, von dem man glaubt, dass er gesagt hat: „Wenn ich gefragt hätte, was die Leute wollen, hätten sie schnellere Pferde gesagt.“ Bezos bemerkte wiederholt, dass die Kunden von Amazon nicht nach Dingen wie AWS oder Alexa gefragt hätten, und betonte die Bedeutung von Erfindungen und dem Umherwandern auf der Suche nach neuen Durchbrüchen. In dem Brief klingt er besonders nach Jobs und sagt: „Den größten Einfluss werden Dinge haben, von denen die Kunden nicht wissen, dass sie sie wollen.“

Bezos erinnerte auch an Netflix-CEO Reed Hastings, der gesagt hat, dass er mehr Misserfolge will, und mehr Eigenproduktionen scheitern sollen, da das zeigen würde, dass sie größere Risiken eingehen. In dem Brief sagte Bezos:

Wenn ein Unternehmen wächst, muss alles skaliert werden, einschließlich der Größe der gescheiterten Experimente. Wenn die Größe der Fehler nicht wächst, wird man nicht viel Großes erfinden, das wirklich einen Unterschied ausmachen kann. Amazon wird für ein Unternehmen unserer Größe in der richtigen Größenordnung experimentieren, auch wenn es zu milliardenschweren Fehlern kommt.



Schließlich machte Bezos deutlich, dass Amazon noch lange nicht fertig ist mit dem Erfinden und Wachsen. Er nannte sein Unternehmen sogar einmal klein. „Amazon bleibt heute ein kleiner Akteur im globalen Einzelhandel“, schrieb er. „Wir repräsentieren einen niedrigen einstelligen Prozentsatz des Einzelhandelsmarktes, und es gibt in jedem Land, in dem wir tätig sind, viel größere Einzelhändler.“

Mit anderen Worten, Amazons Ehrgeiz und Unersättlichkeit werden nicht nachlassen. Wandern wird auch weiterhin das Leitmotiv sein, denn Bezos schloss den Brief mit einer gewissen Kampfansage und sagte: „Die Teams bei Amazon hören den Kunden zu und wandern in ihrem Namen!“.

John Mackey, CEO von Whole Foods Market, einer Amazon-Tochtergesellschaft, ist Mitglied des Vorstands von The Motley Fool. Dieser Artikel wurde von Jeremy Bowman auf Englisch verfasst und am 11.04.2019 auf Fool.com veröffentlicht. Er wurde übersetzt, damit unsere deutschen Leser an der Diskussion teilnehmen können.

The Motley Fool besitzt Aktien von Amazon, Apple und Netflix und empfiehlt diese. The Motley Fool hat folgende Optionen: Long Januar 2020 $150 Calls auf Apple und Short Januar 2020 $155 Calls auf Apple.

Motley Fool Deutschland 2019