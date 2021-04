Jeff Bezos: Zustimmung für Bidens Zukunftspläne!

Amazon.com Inc. (NASDAQ:AMZN) Chief Executive Officer Jeff Bezos sprach sich am Montag für eine Erhöhung der Körperschaftssteuer und die “kühnen Investitionen” von Präsident Joe Biden in die amerikanische Infrastruktur aus, inmitten der Kritik, in der Vergangenheit wenig oder keine Bundessteuern gezahlt zu haben.

Ein Tweet von Amazons Public-Policy-Account, in dem Bezos zitiert wird, bot Unterstützung an, forderte aber auch mehr Details ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung