Jedes vierte europäische Unternehmen kennt die DSGVO nicht / Geringer Bekanntheitsgrad der DSGVO unter deutschen Unternehmen / Mittelständische Unternehmen schätzen Kosten auf rund 8.000 Euro

Heppenheim (ots) - Am 25. Mai wird die Datenschutzgrundverordnung(DSGVO) für alle europäischen Unternehmen verbindlich. Der jährliche"European Payment Report" 2018 (EPR) von Intrum zeigt jedoch, dassvier von zehn (38 Prozent) der befragten deutschen Unternehmenangeben, dass sie noch nie von der DSGVO gehört hätten. Dieser Anteilist noch höher als der europäische Durchschnitt von 27 Prozent.Die Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) wurde von der EUbeschlossen und ist für alle Unternehmen verbindlich, die Daten überEU-Bürger verarbeiten. Erstaunlich ist daher, das selbst jedes achteGroßunternehmen (12 Prozent) mit mehr als 250 Mitarbeitern sich nochnicht intensiv mit dem Thema auseinandergesetzt hat. Europaweit gibtes starke Unterschiede. Die Unternehmen mit dem geringstenWissensstand über die DSGVO haben ihren Sitz in Griechenland (69 %),Bosnien und Herzegowina (67 %), Slowenien (62 %), Norwegen (51 %) undLitauen (49 %). In Dänemark geben nur 2 Prozent der Unternehmen an,dass sie die DSGVO nicht kennen, gefolgt von der TschechischenRepublik (6 %), Schweden (9 %), Portugal (11 %) und Österreich (12%).Die durchschnittlichen Kosten für die Umsetzung derverpflichtenden DSGVO werden von den im EPR 2018 befragtenUnternehmen für KMU auf 8.000 Euro und für Großunternehmen auf 65.000Euro* geschätzt. Daraus ergeben sich Gesamtkosten in Höhe von 198Milliarden Euro für die insgesamt 26 Millionen Unternehmen in derEuropäischen Union**. 64 Prozent der deutschen Unternehmen können dieKosten nicht beziffern, 26 Prozent glauben, keinerlei Kosten zuhaben, um die DSGVO zu implementieren. Nur fünf Prozent rechnen mitmehr als 1.000 Euro. "Wichtig ist die gesetzlichen Vorgabenkonsequent einzuhalten, um mit den Kunden weiterhin vertrauensvollzusammen zu arbeiten und Kompetenz zu zeigen. Außerdem können vielÄrger und im schlimmsten Falle harte Strafen vermieden werden", sagtFlorian Wöretshofer, Managing Director und CEO der Intrum DeutschlandGmbH,Auf die Frage nach den Zahlungsverfahren, glauben nur 9 Prozentder befragten deutschen Unternehmen an Auswirkungen durch die DSGVO.Es kämen Investitionen und viel Arbeit auf sie zu, alleadministrativen Prozesse müssten geprüft werden, um den Standardumzusetzen. 36 Prozent sagen, die Verordnung hätte keinerleiAuswirkungen bei Zahlungsprozessen."Bei Intrum haben wir täglich mehr als 50.000 Kontakte mitprivaten Verbrauchern bzw. mit Unternehmen. Die Verwaltungpersonenbezogener Daten und die Einhaltung der geltenden Vorschriftenist eine Grundvoraussetzung unserer Geschäftstätigkeit. Wir könnenbereits eine starke Erfolgsbilanz beim Schutz der von unsverarbeiteten Daten vorweisen, da wir uns bereits seit vielen Jahrenmit dem Datenschutz beschäftigen und stets die vor Ort geltendenDatenschutzbestimmungen einhalten. Die DSGVO ebnet den Weg fürgemeinsame EU-weite Vorschriften; die Folgen etwaiger Verstöße werdenweitreichend sein. Daher ist es doch überraschend, dass ein großerTeil der europäischen Unternehmen die Verordnung noch immer nichtkennt", so Lina Rollby Claesson, Group Compliance Officer von Intrum.Der ungekürzte European Payment Report 2018 wird am 28. Mai in 29europäischen Ländern vorgestellt.Über den European Payment Report 2018 von IntrumDer European Payment Report 2018 basiert auf einer Umfrage, diezwischen dem 24. Januar und dem 23. März 2018 in 29 europäischenLändern gleichzeitig durchgeführt wurde. In dem Bericht wertet Intrumdie Daten von insgesamt 9.607 Unternehmen in Europa aus, um Einblickein das Zahlungsverhalten und in die finanzielle Soliditäteuropäischer Unternehmen zu erhalten. Befragt wurden im Rahmen derUmfrage Personen, die in ihrer Funktion als Finanzvorstand bzw.CFO,Head of Credits, Business-Controller oder Ähnliches fungieren.* Durchschnittswert basierend auf der Befragung von 3.717Unternehmen im EPR 2018, die einen Betrag für die Umsetzung der DSGVOnennen und zu einer reellen Einschätzung der anfallenden Kosten inder Lage sind.** Basierend auf Daten von Eurostat.Pressekontakt:Jürgen Sonder, Geschäftsführer und Chief Commercial OfficerIntrum Justitia GmbHE-Mail: PressestelleDE@intrum.comOriginal-Content von: Intrum Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuell