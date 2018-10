Potsdam (ots) -Weltweit steigt die Masse an Daten rasant. Aus einer aktuellen,repräsentativen Umfrage des Bitkom wird deutlich: Jedes siebteUnternehmen schafft derzeit Stellen für Data Scientists - das sindfast vier Mal so viele wie noch im Vorjahr. Doch bislang gibt es aufdem Arbeitsmarkt nur wenige Experten. Seit dem Wintersemester 2018/19haben auch Studierende des Hasso-Plattner-Instituts (HPI) dieMöglichkeit, sich im Bereich Big Data zu spezialisieren.In dem neuen Masterstudiengang "Data Engineering" der gemeinsamenDigital-Engineering-Fakultät von HPI und Universität Potsdam lernendie künftigen IT-Spezialisten, wie große Datenmengen verlässlich,effizient und sicher erhoben, gespeichert und analysiert werden. AlsData Engineers, Data Scientists oder Strategic Data Analysts habensie in verschiedensten Branchen beste Berufsaussichten und exzellenteKarrierechancen. Der Harvard Business Review kürte den Beruf desDatenwissenschaftlers bereits zum attraktivsten Job des 21.Jahrhundert."Prinzipiell verlassen sich Wissenschaft, Wirtschaft undGesellschaft in ihren Entscheidungen zunehmend auf immer größereDatenmengen", erklärt Professor Felix Naumann, Leiter des FachgebietsInformationssysteme am Hasso-Plattner-Institut (HPI) in Potsdam undStudiendekan der gemeinsamen Digital Engineering Fakultät mit derUniversität Potsdam. Um mit Big Data umgehen zu können, benötigenDatenspezialisten Mathematik- und Informatikkenntnisse, aberidealerweise auch Domänenwissen im jeweiligen Anwendungsbereich."Doch nicht nur das - bei ihrer Arbeit geht es auch darum, ethischeund rechtliche Aspekte bei der Analyse zu berücksichtigen und dieErgebnisse verständlich darzustellen", so Naumann weiter.Im forschungs- und praxisnahen Masterstudiengang "DataEngineering" beschäftigen sich künftig rund 30 Studierende pro Jahrmit der Datenanalyse, dem Datenmanagement sowie derDatenvisualisierung. Die künftigen IT-Spezialisten lernen, die immerkomplexer werdenden Datenströme nicht nur aus verteilten Datenquellenzu erheben, sondern durch maschinelles Lernen echten Mehrwert undnützliche Erkenntnisse zu gewinnen - egal ob in der Finanzwirtschaft,der produzierenden Industrie oder für das eigene IT-Startup.Kurzprofil Hasso-Plattner-InstitutDas Hasso-Plattner-Institut (HPI) in Potsdam ist Deutschlandsuniversitäres Exzellenz-Zentrum für Digital Engineering(https://hpi.de). Mit dem Bachelorstudiengang "IT-SystemsEngineering" bietet die gemeinsame Digital-Engineering-Fakultät desHPI und der Universität Potsdam ein deutschlandweit einmaliges undbesonders praxisnahes ingenieurwissenschaftliches Informatik-Studiuman, das von derzeit rund 550 Studierenden genutzt wird. In den dreiMasterstudiengängen "IT-Systems Engineering", "Digital Health" und"Data Engineering" können darauf aufbauend eigeneForschungsschwerpunkte gesetzt werden. Bei den CHE-Hochschulrankingsbelegt das HPI stets Spitzenplätze. Die HPI School of DesignThinking, Europas erste Innovationsschule für Studenten nach demVorbild der Stanforder d.school, bietet jährlich 240 Plätze für einZusatzstudium an. Derzeit sind am HPI dreizehn Professoren und über50 weitere Gastprofessoren, Lehrbeauftragte und Dozenten tätig. Esbetreibt exzellente universitäre Forschung - in seinenIT-Fachgebieten, aber auch in der HPI Research School für Doktorandenmit ihren Forschungsaußenstellen in Kapstadt, Haifa und Nanjing.Schwerpunkt der HPI-Lehre und -Forschung sind die Grundlagen undAnwendungen großer, hoch komplexer und vernetzter IT-Systeme. Hinzukommt das Entwickeln und Erforschen nutzerorientierter Innovationenfür alle Lebensbereiche.Pressekontakt:Pressekontakt: presse@hpi.deBetina-Ulrike Thamm, Tel. 0331 5509-175, betina.thamm@hpi.de undFriederike Treuer, Tel. 0331 5509-177, friederike.treuer@hpi.deOriginal-Content von: HPI Hasso-Plattner-Institut, übermittelt durch news aktuell