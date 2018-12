"Jedes Talent ist ein potentieller Superstar" (FOTO)

Berlin (ots) -Frank Briegmann, President & CEO Central Europe UNIVERSAL MUSICund Deutsche Grammophon, im Interview mit der Frankfurter AllgemeinenSonntagszeitungAm Sonntag erschien ein ausführliches Interview mit FrankBriegmann, President & CEO Central Europe UNIVERSAL MUSIC undDeutsche Grammophon, in der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung.Interviewer war der Leiter des Wirtschaftsressorts Georg Meck. Esging unter anderem um die digitale Zukunft der Musikindustrie,Megastars wie Helene Fischer und Herbert Grönemeyer,Alltime-Klassiker wie Queen und ABBA, sowie die Vorhersagbarkeit desErfolgs von Newcomern und die faire Vergütung von Künstlern undanderen Kreativen an den Erlösen großer Video-Plattformen.Frank Briegmann äußerte in dem Interview seine Überzeugung, dassdie CD noch lange nicht ausgestorben sei, auch wenn Streaming dasFormat der Zukunft darstelle. Aufmerksamkeitswirksame Aktionen wiezuletzt der Queen-Film "Bohemian Rhapsody" oder auch die zahlreichenAktionen von ABBA - darunter Musicals, Filme, Ausstellungen und jetztdas neue Erlebnisrestaurant "ABBA Mamma Mia! The Party" in London -trügen dazu bei, die Awareness und in der Folge den Umsatz auch nichtmehr aktiver Bands zu treiben oder wiederzubeleben. Das würde auchMitglieder der Streaming-Generation ansprechen, wobei die Bezeichnungselbst wahrscheinlich schon bald überholt sei, denn erstens würdenauch die Streamer älter werden und zweitens würden weitereGenerationen das Streaming für sich entdecken. Natürlich gebe esKünstler wie die erste der diesjährigen Jahrescharts Helene Fischeroder Herbert Grönemeyer, die noch immer mehr CDs verkaufen würden.Dass Erfolg aber mittlerweile auch anders möglich sei, zeigten dieZweitplatzierten der Jahrescharts die Universal Music Künstler BonezMC & RAF Camora, die fast ausschließlich gestreamt würden.Auf Helene Fischers achten Platz im Forbes-Ranking derbestverdienenden Sängerinnen der Welt angesprochen nannte FrankBriegmann das Ergebnis ein großes Kompliment an die Künstlerin. Dennbei kaum einem anderen Beruf sei so transparent, was ein Menschleiste, und stünde das Einkommen in so direktem Verhältnis zum Glückund zur Zufriedenheit der Konsumenten.Frank Briegmann stellte allerdings auch fest, dassAusnahmekarrieren wie diese nicht vorhersagbar seien. UNIVERSAL MUSICsieht zunächst einmal in jedem Talent einen potentiellen Superstar.Zum Schluss ging es um die Bedeutung von YouTube als digitalemAbspielkanal für Musik. Frank Briegmann hob hervor, dass YouTube mit1,8 Millionen Nutzern der größte Musikanbieter der Welt sei. Erbeschrieb aber auch, dass die Kreativen - das heißt diejenigen, diedie Inhalte schafften - seit langem das Gefühl hätten, an denEinnahmen der Plattform nicht angemessen beteiligt zu werden. Dafürmüsse es eine Lösung geben. Das sei auch der Auslöser für dieaktuelle Debatte in Brüssel. Kritik seitens Google, dass damit dieFreiheit des Internets abgeschafft würde, wies Frank Briegmann als"absurd" zurück. Das Ziel der Bemühungen bestehe vielmehr darin, dieNachhaltigkeit des Internets zu stärken, indem sichergestellt würde,dass mehr Fairness bei der Vergütung von Künstlern und anderenKreativen herrsche.Frank Briegmann schloss das Interview mit der positiven Aussicht,dass neue Gräte wie etwa Smartspeaker, die von über 70 Prozent derNutzer zum Musikhören verwandt würden, zusätzliche Chancen böten.Überhaupt würde der Einsatz neuer Technologien dazu führen, dass inZukunft nicht weniger, sondern mehr Musik gehört werde.Pressekontakt:Michael KucharskiMichael.Kucharski@umusic.comOriginal-Content von: Universal Music Entertainment GmbH, übermittelt durch news aktuell